Ako zvládnuť prerezávanie prvých zúbkov

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Prerezávanie mliečnych zúbkov je dôležitou etapou vo vývoji dieťaťa. Niekedy sa zúbky prerežú bez výraznejších prejavov, niekedy naopak dokážu potrápiť nie len dieťatko, ktoré je vystavené nepríjemným pocitom, ale aj samotných rodičov. Každé dieťatko je jedinečné a má vlastné tempo, akým si týmto životným obdobím prechádza. Napriek individuálnemu prístupu je možné zažiť radosť z každého prerezaného zúbku s úsmevom na tvári. Na vašej, aj na drobcovej.Mliečne zuby sa začínajú vyvíjať už počas tehotenstva, vo výnimočných prípadoch sa dieťa narodí už so zúbkom. Častejší je prípad predčasne prerezaných zúbkov, ktoré sa objavia pred 30. dňom života. V 15% sa jedná o zúbky navyše a ďalší postup je preto potrebné konzultovať s lekárom. Štandardne sa prvý zúbok ukáže okolo 6. mesiaca života, postupne sa každých 6 mesiacov prerežú v priemere 4 zúbky. Toto jednoduché pravidlo vám pomôže sledovať, či sa vaše dieťatko pasuje so zúbkami prirodzeným spôsobom. Ak ste už sfúkli prvú sviečku a nepýšite sa ani jedným zúbkom, kontaktujte svojho lekára. Celkovo 20 mliečnych zúbkov sa prereže zhruba do 31. mesiaca.Napriek tomu, že prerezávanie zúbkov obvykle prebieha pokojne, je spojené s mnohými nepríjemnými príznakmi. Neprejavuje sa len lokálne na mieste prerezávania, kde sa môže objaviť modrina, či podliatinka, ale má vplyv na celý organizmus. Bolestivý opuch a zápal ďasienka tak môže byť sprevádzaný zvýšeným slinením, nepokojom, podráždenosťou a hnačkami, výnimkou nie sú ani bezsenné noci plné plaču.Už naše staré mamy považovali za potrebné pomôcť dieťatku pri prerezávaní zúbkov rôznymi metódami ľudového liečiteľstva. Ako doba pokročila, pribúdali aj spôsoby a dnes si môžeme vyberať z mnohých alternatív. V lekárni nájdete rôzne gély, od prírodných po chemické, ktoré je potrebné natrieť priamo na boľavé ďasienko a pôsobia iba lokálne s cieľom krátkodobého znecitlivenia. Nie len na lokálne, ale aj celkové príznaky pôsobí liek Camilia, ktorý je v revolučnej liekovej forme jednorazovej plastovej ampulky. Výhodou je mimoriadne jednoduchá aplikácia, obsah ampulky stačí celý vyliať do úst dieťatka, kde sa cez sliznicu vstrebe. Balenie je hygienické a sterilné, môžete ho mať stále po ruke a prerezávanie zúbka vás tak neprekvapí ani na prechádzke či pri cestovaní.Majte Camiliu stále po ruke a pomôžte malému bojovníkovi úspešne zvíťaziť nad ťažkosťami pri prerezávaní zúbkov. Prajeme Vám "radostné zúbkovanie"!Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.