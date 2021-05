Česko opäť zaradilo Slovensko medzi červené krajiny. Čo musíte splniť pri vstupe do krajiny?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2021 - Slovenská republika je s platnosťou od pondelka 17. mája v Českej republike zaradená medzi červené krajiny s vysokým rizikom nákazy.. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Od 10. mája stačil na cestovanie do ČR len negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín, alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) je opätovné zaradenie Slovenska medzi červené krajiny len dočasné.„Je to spôsobené metodikou a dátami Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, z ktorých česká strana vychádza. A tam je Slovensko v jednom z parametrov stále ešte v 'červenej' kategórii,“ uviedol Klus vo svojom profile na sociálnej sieti. Aj preto túto novinku považuje štátny tajomník len za dočasnú záležitosť.V praxi to znamená, že, ktorý je potrebné poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici., ktorú je možné do piatich dní ukončiť negatívnym výsledkom ďalšieho RT-PCR testu na vlastné náklady.