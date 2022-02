Akrobatická lyžiarka Eileen Gu si v Pekingu vybojovala druhé zlato. Olympiáda mi zmenila život, tvrdí

Olympiáda Gu zmenila život

Medailistka pusunula šport na novú úroveň

Strieborná Sharpeová prežila peklo

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Stále iba 18-ročná akrobatická lyžiarka Eileen Gu v piatok triumfovala na U-rampe a vybojovala si už druhé zlato na ZOH 2022. Americká rodáčka, ktorá reprezentuje Čínu si pod piatimi kruhmi v Pekingu vybojovala dovedna tri medaily, keď strieborná bola v slopestyle.V piatkovej súťaži na U-rampe si ďalšie dva cenné kovy vybojovali Kanaďanky - striebro získala Cassie Sharpeová a bronz Rachael Karkerová.Mladej športovkyni preteky vyšli dokonale, súperky za ňou od úvodu zaostávali. Na triumf by jej stačilo aj 93,25 bodu z prvej finálovej jazdy, no v druhej sa však zlepšila na 95,25 bodu."Z výsledku som nadšená, išla som najlepšie, ako som vedela. Boli to pre mňa dva veľmi náročné týždne. Ak by mi niekto povedal, že v Pekingu získam tri cenné kovy, neverila by som mu. Táto olympiáda zmenila môj život," uviedla dojatá čerstvá Eileen Gu.Celý tím mladej freestylistky cítil enormný tlak, keďže reprezentovala krajinu organizátorov ZOH, z ktorej pochádza jej matka. Vyrovnala sa s tým výborne a odpoveďou sú tri medaily na jej krku."Tento šport posúva na novú úroveň. Motivuje ma, aby som sa stále zlepšovala," povedala na adresu piatkovej víťazky Britka Zoe Atkinová, ktorá skončila deviata.Zlato z Pjongčangu obhajovala Sharpeová, ktorá však pekinské striebro berie všetkými desiatimi. "Môj roztrhnutý väz v kolene mi spôsobil celoročné peklo. Cítim sa tak šťastne, že to neviem ani opísať," poznamenala držiteľka dvoch malých glóbusov vo Svetovom pohári."S Cassie sme počas tých rokov často zdieľali pódium a ja som veľmi šťastná, že sme na ňom aj teraz spolu," povedala bronzová Karkerová.