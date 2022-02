Slovenskí hokejisti dve tretiny búšili do Fínov, chýbalo im malé šťastíčko a na konci hrali vabank (foto)

Fíni betónovali

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Prvé hokejové semifinále na ZOH 2022 v Pekingu sa zmenilo na šachovú partiu, v ktorej ani jeden zo súperov nechcel urobiť chybu a dostať prvý gól. Napokon sa dostali do výhody Fíni, keď v 16. minúte Sakari Manninen poslal odrazený puk za chrbát Patrika Rybára.Potom sa začala slovenská stíhacia jazda, ale musela byť dôsledne kontrolovaná, lebo skúsení a sebavedomí Fíni by využili každú šancu na brejk do otvorenej obrany.Napokon sa Slováci vytúženého vyrovnávajúceho gólu nedočkali, a tak namiesto o zlato si po druhý raz v histórii na ZOH zahrajú o olympijský bronz."Klobúk dolu však pred celým mužstvom, nechali sme na ľade všetko, hrali sme však proti stene, Fíni betónovali, bolo to veľmi ťažké. Škoda, že sa to nepodarilo. Odohrali sme perfektný zápas proti takému silnému mužstvu, akým je Fínsko," skonštatoval obranca Martin Marinčin.Ofenzívny bek si veľmi želal uspieť v deň svojich 30. narodenín, bude sa však musieť rovnako ako jeho spoluhráči skoncentrovať na zápas o bronz. "Dnes nám chýbalo malé šťastíčko, aby sa to otočilo. Chceme však bronzové medaily, určite sa nachystáme a naladíme, aby sme vyhrali posledný zápas," dodal odhodlane bývalý hráč Toronta a Edmontonu v NHL.Ďalší ofenzívny obranca Martin Gernát hodnotil zápas v podobnom tóne ako Marinčin. "Dve tretiny sme búšili do Fínov, bohužiaľ, neúspešne... Na konci sme hrali vabank, ale nevyšlo to. Oni mali výborného brankára, je to škoda. Verím, že sa dáme dokopy, aby me opäť išli s elánom do ďalšieho zápasu a zobrali domov aspoň bronz."Veľmi sklamaný bol aj útočník Juraj Slafkovský. S piatimi gólmi najlepší strelec ZOH 2022 vyšiel strelecky naprázdno len v druhom zo šiestich zápasov, ale na ľade nechal všetky sily. "Je to smola na našej strane, nemali sme šťastie. Neodrazil sa nám puk ako včera, ale zajtra je nový deň. Stále máme možnosť získať medailu a dosiahnuť úspech,"Pidal aj ďalšie hodnotenie: "Fínsky brankár chytal neskutočne, ale rozhodca nám nedal už osem tretín presilovku. A to je na zamyslenie. Oslabenia sme vynikajúco ubránili vrátane troch proti trom, ale už to netreba riešiť a pozerať sa dopredu. Každý z nás vie, že musí dať zajtra do toho všetko a dúfam, že sa šťastie prikloní na našu stranu."