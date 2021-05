Aktivisti bojujúci za práva zvierat zablokovali distribučné centrá McDonald’s v Británii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.5.2021 (Webnoviny.sk) - Aktivisti za práva zvierat blokujú štyri distribučné centrá siete reštaurácií s rýchlym občerstvením McDonald's v Spojenom kráľovstve. Chcú tak prinútiť spoločnosť, aby sa zaviazala, že do roku 2025 bude ponúkať stravu len na rastlinnej báze.Hnutie Animal Rebellion v sobotu uviedlo, že výjazdu nákladiakov zo zariadení v Hemel Hempsteade, Basingstokeu, Coventry a Heywoode bránia s pomocou nákladných áut a bambusových konštrukcií.Na miestach chcú aktivisti zostať najmenej 24 hodín, aby spôsobili „značné narušenie“ zásobovacieho reťazca McDonald’s. Postihnúť by to podľa hnutia malo zhruba 1 300 reštaurácií.„Mäsospracovateľský a mliekarenský priemysel ničí našu planétu: spôsobuje obrovské odlesňovanie dažďových pralesov, emituje obrovské množstvo skleníkových plynov a každý rok zabíja miliardy zvierat,“ vyjadril sa hovorca Animal Rebellion James Ozden.Ako tiež povedal, „jediný udržateľný a realistický spôsob, ako nakŕmiť desať miliárd ľudí, je systém rastlinnej stravy. Organické možnosti z voľného chovu a ‘udržateľné’ zvieracie možnosti jednoducho nie sú dosť dobré“.McDonald’s sa k blokáde zatiaľ nevyjadril.