Riaditeľ SIS by mal byť vyberaný po verejnom vypočutí, poslanec Valášek navrhuje zmenu zákona

Výber riaditeľa neovplyvnia ani poslanci

Vláda sa zaviazala k transparentnosti

22.5.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a člen hnutia Progresívne Slovensko (PS) Tomáš Valášek predloží do parlamentu novelu zákona o Slovenskej informačnej službe (SIS) Ako uviedol pre agentúru SITA, navrhovaná zmena zákona by mala zaviesť povinnosť, aby bol každý kandidát na riaditeľa SIS verejne vypočutý vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť.Podotkol, že schválne nenavrhuje Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS, pretože jeho zasadnutia sú neverejné.„Výbor pre obranu a bezpečnosť vie zasadnúť verejne aj neverejne a už teraz vypočúva okrem iného kandidátov na šéfa policajného zboru," pripomenul bývalý koaličný poslanec. Dodal, že dôvod na navrhovanú zmenu je jednoduchý.„Žiadna iná inštitúcia na Slovensku nemá tak silnú právomoc zasiahnuť do súkromia občanov ako práve SIS, preto je neospravedlniteľné, že na výber jej riaditeľa, na rozdiel od iných vysokých funkcií v štátnej správe, nemajú občania najmenší dosah, nevedia ho ovplyvniť ani nepriamo cez svojich zvolených predstaviteľov," zdôraznil.Podľa Valáška je prax na Slovensku úplnou anomáliou v porovnaní s okolitými štátmi. Poukázal na to, že riaditelia tajných služieb, ekvivalent riaditeľa SIS, v Maďarsku, Poľsku a Česku sú vyberaní po vypočutí vo výbore národného parlamentu.Doplnil, že táto vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje zvýšiť transparentnosť výberových konaní a že kandidáti na prezidenta policajného zboru či po novom na generálneho prokurátora SR sú takisto vyberaní po vypočutí v príslušnom výbore NR SR.„Aktuálny proces výberu riaditeľa SIS je teda anomáliou nielen v porovnaní s praxou v okolí, ale aj z perspektívy našich národných procesov pri výbere kandidátov na citlivé bezpečnostné pozície v štátnej správe. Je čas túto anomáliu ukončiť," uzavrel poslanec.