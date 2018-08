Aktivisti chcú, aby bolo povodie Vydrice prírodnou rezerváciou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - V povodí Vydrice pri bratislavskej Rači by mala vzniknúť prírodná rezervácia s najvyšším, piatym stupňom ochrany. Myslia si to aktivisti z viacerých ochranárskych organizácií a iniciatív. Na podporu zámeru zorganizovali petíciu, ktorú už podpísalo 3500 ľudí. Aktivisti zdôrazňujú, že rekreačná funkcia územia by ostala zachovaná, zastaviť chcú len ťažbu dreva a lovenie zveri.vysvetľujú v tlačovej správe. V súčasnosti sa snažia od mestského zastupiteľstva a primátora hlavného mesta SR Bratislavy získať súhlas s vyhlásením prírodnej rezervácie na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Územie navrhovanej rezervácie sa nachádza v Bratislavskom lesoparku na hornom toku Vydrice medzi Peknou cestou, Spariskami, Malým Slavínom a Bielym krížom.O návrhu vyhlásiť povodie rieky Vydrica za prírodnú rezerváciu s piatym stupňom ochrany už bratislavskí mestskí poslanci hlasovali v roku 2013. Mesto sa vtedy rozhodlo vyhlásiť bezzásahové prostredie 50 metrov po každej strane povodia Vydrice. Zámer vytvoriť rezerváciu však neschválilo. Za vyhlásenie evolučného parku v lokalite vtedy vznikla aj petícia, ktorú podpísalo viac ako 10.000 ľudí. Zastupiteľstvo ju však len vzalo na vedomie.Aktuálnu petíciu organizuje Občianska iniciatíva Chráňme povodie Vydrice v spolupráci LZ VLK Malé Karpaty. Zámer podporujú aj LZ VLK, My sme les – občianska iniciatíva, Ochrana dravcov na Slovensku, Greenpeace Slovensko, Nadácia Ekopolis, Zelená hliadka, Za živé rieky - neformálna iniciatíva, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, OZ Hrad – Slavín a STUŽ.