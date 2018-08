P. Žiga: Zavedenie ciel na autá z EÚ zo strany USA by bolo nešťastné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) – Zavedenie ciel Spojenými štátmi na autá dovážané z Európskej únie by bolo podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) nešťastným opatrením zo strany americkej administratívy. Ak by teda k nemu skutočne došlo. Žiga to uviedol po stredajšom rokovaním vlády v reakcii na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten vyhlásil, že USA zavedú na autá z EÚ 25 % dovozné clo.avizoval Žiga. Myslí si pritom, že táto špirála neprinesie nikomu nič pozitívne.zdôraznil Žiga.Aktuálne tvrdenia prezidenta Trumpa pritom vníma len ako vyjadrenia v rámci predvolebnej kampane. Oficiálne stanovisko americkej administratívy ešte nie je.vysvetlil minister hospodárstva. Obchod je totiž podľa jeho slov spoločná agenda krajín EÚ.Zároveň chce slovenské pozície diskutovať s našimi najvýznamnejšími obchodnými partnermi ako je Nemecko alebo Francúzsko. Avizoval, že budúci týždeň absolvuje cestu do Nemecka, kde sa stretne s ministrom hospodárstva Petrom Altmaierom a budú hľadať aj v tejto veci spoločný postup. Zároveň by ho chcel pozvať na stretnutie ministrov hospodárstva krajín V4, ktoré by sa mohlo uskutočniť na jeseň.