AKTIVISTI: Dunaj je vhodný na kúpanie, znečisťujú ho však pesticídy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Voda v Dunaji je podľa analýzy občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu vhodná na kúpanie, a to na hornom aj dolnom toku. Aktivistov však znepokojuje pesticíd príbuzný glyfosátu, ktorého množstvo od Bratislavy po Komárno stúpne takmer o tretinu. To podľa nich dokazuje nadmerné používanie agrochémie, ktoré môže ohroziť pitnú vodu na Žitnom ostrove. Výsledok preto pošlú Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR." argumentuje podpredseda OZ Za našu vodu Tibor Tóth. Pripomína tiež medializovaný prípad páru z USA, ktorý žaloval spoločnosť Bayer za to, že mu herbicíd Roundup s obsahom glyfosátu spôsobil rakovinu lymfatického systému. Bayer škodlivosť herbicídu odmieta, kalifornskú porotu však nepresvedčil a tá rozhodla, že firma musí zaplatiť manželskému páru odškodné. Rakúsko tiež nedávno schválilo zákon, ktorým používanie glyfosátu zakazuje.Envirorezort tvrdí, že Lex Žitný ostrov zabezpečuje ochranu chránených vodohospodárskych oblastí a každý, kto zistí ohrozenie povrchových alebo podzemných vôd, by to mal ohlásiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Kontrola dodržiavania ustanovení pri narábaní s agrochémiou je zas podľa MŽP v kompetencii Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP), ktorý spadá pod agrorezort.Množstvo pesticídu glyfosát a jeho metabolitu AMPA v pitnej vode tiež pravidelne kontroluje Bratislavská vodárenská spoločnosť. V roku 2018 takto analyzovala 437 vzoriek. V žiadnej z nich nebola prekročená povolená hodnota týchto látok.Aktivisti odobrali vzorky vody v Bratislave pri Pečnianskom lese a v Komárne. Nenašli v nich nadlimitné hodnoty ťažkých kovov, ropných látok ani chlórovaných uhľovodíkov, ktoré sú často prítomné v znečistených riekach. V poriadku je podľa nich aj z bakteriálneho hľadiska.Glyfosát uviedla na trh ako herbicíd firma Monsanto - dcérska spoločnosť farmaceutickej spoločnosti Bayer. Je to najpoužívanejší prostriedok proti burine v Európskej únii a na svete - s jeho používaním sú však spájané obavy, že môže byť nebezpečný pre zdravie ľudí. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny označuje túto látku za pravdepodobne karcinogénnu. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska chemická agentúra (ECHA), o ktorých posudky sa opiera Európska komisia, však považujú glyfosát za neškodný.