Na oslavy 75. výročia SNP prišli do B. Bystrice tisícky návštevníkov

Oslavy výročia Slovenského národného povstania v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici, archívna snímka. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) – Preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietnym aktom kladenia vencov sa vo štvrtok o 10.00 h v areáli Pamätníka Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici začali celoštátne oslavy 75. výročia SNP. Zúčastňujú sa na nich všetci traja najvyšší ústavní činitelia SR, poslanci Národnej rady (NR) SR, zástupcovia politických strán, diplomatických zborov v SR, združení a organizácií.Na slávnostnom zhromaždení vystúpia s príhovormi prezidentka Zuzana Čaputová, predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Do parku pod Pamätníkom SNP si prišli hrdinstvo bojovníkov v SNP uctiť tisícky ľudí, ktorí do mesta pod Urpínom pricestovali z celého Slovenska.konštatoval pre TASR generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.Po oficiálnej časti osláv na návštevníkov od 15.00 h čaká vojenská prehliadka, počas ktorej uvidia viac ako 1500 profesionálnych vojakov rozdelených v 35 pochodových zostavách a viac ako 200 kusov bojovej techniky, vrátane 15 kusov leteckej. Má to byť široká škála bojovej techniky pozemných, vzdušných, špeciálnych síl, Vojenskej polície a ďalších. Naposledy sa podobná prehliadka konala pred viac ako desiatimi rokmi.Ako zdôraznil minister obrany Peter Gajdoš (SNS), vojaci si chcú takto uctiť pamiatku hrdinov, ktorí bojovali za rovnaké princípy a idey, ktoré sú dnes piliermi vojenských tradícii SR - boj za mier, demokraciu, rovnosť a najmä boj proti fašizmu.Popoludňajší program bude pokračovať hudobnými vystúpeniami a premietaním filmu Povstanie. V rámci večerného galaprogramu, ktorý sa začína od 20.30 h, vystúpia speváci Richard Müller, skupina Desmod, Kristína, Miroslav Dvorský či súbory Lúčnica a SĽUK.Polícia návštevníkov upozorňuje, aby si na oslavy nebrali so sebou žiadne ostré a kovové predmety, zbrane, keďže pri vstupných bránach sú kontroly a môže sa stať, že im nebude umožnený vstup.Polícia ich tiež vyzýva, aby boli ostražití, dávali si pozor na svoje osobné veci a v zaparkovaných autách nenechávali žiadne cennosti. Rodičov zasa, aby nespúšťali svoje deti z dohľadu ani na chvíľu, pretože v dave ľudí sa môžu ľahko stratiť." zdôraznila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.Banskobystričanov počas celého dňa čakajú výrazné obmedzenia aj v mestskej hromadnej doprave. Autobusy pre uzáveru cesty I/66 popri Hrone počas celodenných osláv fungujú formou kyvadlovej dopravy bez cestovných poriadkov.