Aktivisti Greenpeace blokujú vykládku uhlia z lode v Gdansku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 11. septembra (TASR) - Aktivisti ochranárskej organizácie Greenpeace sa v stredu vyšplhali na žeriavy v poľskom prístave Gdansk, aby takto zabránili vykládke uhlia z Mozambiku, a vyzvali vládu, aby prešla na obnoviteľnú energiu.Ako informovala agentúra AFP, na úsvite 29 aktivistov Greenpeace vyliezlo v prístave Gdansk na dva žeriavy v uhoľnom termináli a vyvesili na ne transparent s nápisom "Poľsko bez uhlia 2030".Podľa spravodajského portálu Wiadomošci sú medzi aktivistami občania Poľska, Dánska, Nemecka, Fínska, Holandska, Rakúska a Slovenska.Aktivisti sa ešte v pondelok pokúsili zabrániť nákladnej lodi, ktoré uhlie priviezla, v zakotvení v prístave Gdansk, pričom ju zablokovali vlastným plavidlom Rainbow Warrior. Následne však zasiahla pohraničná stráž, ktorá loď Greenpeaceu odtiahla z prístavu a zadržala kapitána lode - Španiela -, ako aj jedného aktivistu pochádzajúceho z Rakúska. O ich ďalšom osude rozhodne v stredu poľský súd.Organizácia Greenpeace žiada poľskú pravicovú vládu, aby do roku 2030 utlmila využívania uhlia na výrobu elektrickej energie.EÚ prisľúbila znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 na úroveň 40 percent z roku 1990, aby spĺňala ustanovenia vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z decembra 2015.Poľská vláda však plánuje iba postupné znižovanie závislosti od uhlia pri výrobe elektriny - zo súčasných približne 80 percent na 60 percent v roku 2030.Na summite EÚ v Bruseli Poľsko spolu s Českom a Maďarskom zablokovali pokusy ostatných členských krajín Únie dosiahnuť dohodu týkajúcu sa cieľov klimatickej politiky so zameraním na tzv. uhlíkovú neutralitu do roku 2050.