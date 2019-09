EÚ poskytne 552,6 mil. eur na diaľnicu z Miskolca na hranice so SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Brusel 11. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že EÚ zainvestuje 552,6 milióna eur do rozšírenia diaľnice M30, ktorá prepojí mesto Miskolc na severe Maďarska s lokalitou Tornyosnémeti na hranici so Slovenskom.Investícia, ktorá pôjde z Kohézneho fondu EÚ, umožní rýchlejšiu premávku, zvýšenie bezpečnosti na cestách a zníženie dopravného preťaženia.Uvedený projekt urýchli uskutočnenie plánu európskej dopravnej siete známej ako "Via Carpathia", ktorý spája Baltské more s Čiernym a Egejským morom.Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol, že toto cestné spojenie bolo dlho očakávané a bude priamym prínosom pre asi milión obyvateľov župy Borsod-Abaúj-Zemplén, keď im zabezpečí rýchlejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie cestovné podmienky.opísal Navracsics.Medzi práce financované z prostriedkov EÚ patrí výstavba úseku 60 kilometrov diaľnice a 48 mostov. Stavba zaangažuje miestne spoločnosti a mala by byť dokončená vo februári 2022.