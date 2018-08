Aktivisti: Mjanmarská vláda bráni pomoci civilistom v Kačjinskom štáte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 30. augusta (TASR) - Mjanmarská vláda pravidelne blokuje pomoc pre tisícky civilistov v Kačjinskom štáte, vojnou vysídlených od roku 2011, keď sa prerušilo 17 rokov trvajúce prímerie. Vyplýva to zo správy ľudskoprávnej organizácie Fortify Rights, ktorú podľa agentúry DPA zverejnili vo štvrtok.V správe aktivisti obviňujú vládu, že úmyselne obmedzila prístup k potravinám, zdravotnej starostlivosti, provizórnym prístreškom, vode a hygiene pre 106.000 vojnou vysídlených civilistov v Kačjinskom štáte - administratívnej oblasti na severe Mjanmarska.Mjanmarsko v roku 2018 schválilo len päť percent z celkovo 562 žiadostí humanitárnych organizácií na dodávky pomoci, píšu v správe aktivisti.povedal šéf organizácie Fortify Rights Matthew Smith.OSN vo svojej pondelkovej správe obvinila Mjanmarsko zo spáchania genocídy a ďalších zločinov proti ľudskosti v Jakchainskom štáte na západe krajiny, odkiaľ pre brutálne zásahy armády utieklo vyše 700.000 Rohingov do susedného Bangladéša.Mjanmarská vláda tieto obvinenia odmieta a od správy OSN sa dištancuje.Podľa Smitha zistenia Fortify Right dávajúHovorca mjanmarskej vlády vo štvrtok uviedol, že správu organizácie nevidel, a na to, aby sa k téme vyjadril, žiadal od novinárovMjanmarsko sužuje konflikt medzi ústrednou armádou a etnickými povstalcami od roku 1948, keď krajina získala nezávislosť od Británie. Mjanmarskú politickú líderku Aun Schan Su Ťij medzinárodné spoločenstvo kritizuje za to, že nedokáže ukončiť občiansku vojnu, ktorá v Mjanmarsku trvá už 70 rokov.