Situácia v Chemnitzi sa upokojila, no vo Wismare napadli imigranta

Berlín 30. augusta (TASR) - Po niekoľkodňovej vlne výtržností vo východonemeckom Chemnitzi, vyvolaných prípadom, keď 35-ročného muža dobodali na smrť pravdepodobne dvaja cudzinci, prežilo toto mesto ďalšiu pokojnú noc. Informoval o tom vo štvrtok ráno policajný hovorca, ktorého vyjadrenie priniesla tlačová agentúra DPA.Polícia v Chemnitzi podľa neho počas noci nezaznamenala žiadne trestné činy, ktoré by mali spojitosť s dianím z uplynulých dní.Po smrtiacom útoku z minulej nedele sa v Chemnitzi v spolkovej krajine Sasko aktivizovali radikáli a rozhoreli sa proticudzinecké vášne. Ako predpokladaní páchatelia boli totiž zadržaní dvaja muži blízkovýchodného pôvodu - Iračan a Sýrčan. Niektorí z prevažne pravicových demonštrantov, ktorí vyšli do ulíc, napádali iných cudzincov.Podujatia súvisiace s vraždou sa očakávajú aj vo štvrtok a v nadchádzajúcich dňoch.Polícia v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko medzitým podľa DPA informovala o útoku na 20-ročného prisťahovalca v meste Wismar. Mladíka, ktorý sa identifikoval ako Sýrčan, v stredu neskoro večer napadla v miestom parku trojica páchateľov. Tí ho urážali xenofóbnymi výrazmi, zrazili ho na zem a jeden z nich ho zbil reťazou.Útočníci z miesta činu ušli, na čo ťažko zraneného imigranta previezli na ošetrenie do nemocnice.