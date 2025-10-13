|
Pondelok 13.10.2025
Denník - Správy
13. októbra 2025
Aktivisti nesúhlasia do zaťahovaním Slovenska do sféry vplyvu Putinovho Ruska, Ficovi adresujú výzvu
Zverejnenie obsahu rozhovorov s Vladimirom Putinom, rýchle odstrihnutie sa od ruských energií či skoncovanie so slovnými útokmi na Ukrajinu a predstaviteľov
13.10.2025 (SITA.sk) - Zverejnenie obsahu rozhovorov s Vladimirom Putinom, rýchle odstrihnutie sa od ruských energií či skoncovanie so slovnými útokmi na Ukrajinu a predstaviteľov EÚ a NATO. To sú len niektoré z bodov výzvy Smer Západ, ktorou osobnosti verejného života a aktivisti apelujú na premiéra Roberta Fica, aby Slovensko nezaťahoval do sféry vplyvu Putinovho Ruska.
"Sme občania Slovenskej republiky, ktorí nesúhlasia s pokusmi o odkláňanie našej krajiny na východ, do sféry vplyvu Putinovho Ruska, a sme pripravení proti týmto tendenciám bojovať akýmikoľvek dostupnými zákonnými prostriedkami. Vyzývame všetky odvážne Slovenky a Slovákov, aby sa zapojili do boja za zachovanie prozápadného smerovania Slovenska," píše sa vo výzve, ktorú už tento štvrtok o 13:30 predstavia na bratislavskom Hodžovom námestí a následne odnesú na Úrad vlády.
Medzi signatármi a spoluautormi výzvy sú okrem iných aj bývalá veľvyslankyňa v Rakúsku a Poľsku Magda Vášáryová, bývalý predseda zahraničného výboru Národnej rady SR František Šebej, prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov, historik Jakub Drábik či bloger a aktivista Ján Benčík.
"To, kam ako krajina pod vedením Fica a mafie smerujeme, ma veľmi znepokojuje. Súcitím s ukrajinským ľudom a považujem za neprípustné, aby táto agresia ďalej pokračovala," hovorí Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny a ďalšia zo signatárok výzvy. "Nesúhlasili by s tým ani moje deti, Martinka a Janko. Fico už dávno patrí na smetisko dejín a nie do vlády," dodala.
Podľa iniciátora výzvy – hudobného dramaturga Tomáša Taubera – je apel na Fica len prvým krokom, po ktorom budú nasledovať ďalšie. "Nezastavia nás žiadne vzletné reči o politike na štyri svetové strany a nezastaví nás ani prípadné odignorovanie tejto výzvy vládnymi predstaviteľmi. Jedinou hranicou je pre nás to, že naše aktivity budú prebiehať vždy v súlade so zákonom. V žiadnom prípade si ale nenecháme ukradnúť krajinu Putinovou imperialistickou diktatúrou a jej domácimi prisluhovačmi," hovorí Tauber.
Výzva Smer Západ apeluje aj na predstaviteľov koaličných strán a ich podporovateľov, aby prestali medzi občanmi vyvolávať iracionálne obavy a negatívne emócie voči Západu, Ukrajine či ukrajinským utečenkyniam žijúcim na Slovensku.
"Vyzývame premiéra Roberta Fica, aby prestal útočiť na čelných predstaviteľov EÚ, NATO a ich členských krajín. Spolupráca s našimi západnými partnermi je pre Slovensko vecou bezpečnostného a ekonomického prežitia," píše sa vo výzve.
Signatári sa obracajú aj na tých politikov vládnych strán, ktorí sami seba označujú za prozápadných, aby sa začali otvorene ozývať proti proruským vyhláseniam a činom premiéra a ďalších vládnych predstaviteľov. K výzve sa môžu pridávať občania prostredníctvom petície, ktorá je od pondelka zavesená na peticie.com a na sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Aktivisti nesúhlasia do zaťahovaním Slovenska do sféry vplyvu Putinovho Ruska, Ficovi adresujú výzvu © SITA Všetky práva vyhradené.
