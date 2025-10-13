Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. októbra 2025

Španielsko zasiahli nové záplavy po prudkých dažďoch v Katalánsku


Tagy: Extrémne počasie Záplavy

Španielsko postihli v nedeľu nové záplavy, keď prudké dažde zasiahli severovýchodnú oblasť Katalánska. Udialo sa tak deň po tom, čo silné lejaky spôsobili chaos na dovolenkovom ostrove Ibiza.



Zdieľať
spain_floods_87153 676x451 13.10.2025 (SITA.sk) - Španielsko postihli v nedeľu nové záplavy, keď prudké dažde zasiahli severovýchodnú oblasť Katalánska. Udialo sa tak deň po tom, čo silné lejaky spôsobili chaos na dovolenkovom ostrove Ibiza. Národná meteorologická agentúra AEMET vyhlásila najvyšší červený stupeň výstrahy v provincii Tarragona, kde sa očakávalo až 180 milimetrov zrážok za 12 hodín v delte rieky Ebro.


Hovorca katalánskej hasičskej služby Oriol Corbella informoval, že mnohí ľudia uviazli „vo vozidlách, v budovách, na prízemiach“. Starosta mesta Santa Barbara Josep Lluis Gimeno opísal situáciu ako „veľmi napätú“, pričom nočné lejaky ešte zosilneli. Podľa neho miestne potoky a rokliny „úplne prekročili brehy a zaplavili celé centrum mesta, pričom unášajú všetko, čo sa tam nachádza, vrátane kontajnerov a áut“.

Starosta dediny Godall Alexis Albiol označil situáciu za „moment chaosu“ a uviedol, že „všetky autá na uliciach pri roklinách boli odplavené a rozptýlené po celej dedine“. Dodal, že „neverí, že niekto v dedine videl toľko vody spadnutej za tak krátky čas“. Meracia stanica v blízkom Mas de Barberans zaznamenala počas víkendu takmer 272 milimetrov zrážok, uviedol regionálny meteorologický monitor Meteocat. Našťastie neboli hlásené žiadne zranenia ani nezvestní ľudia.


Zdroj: SITA.sk - Španielsko zasiahli nové záplavy po prudkých dažďoch v Katalánsku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne počasie Záplavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Aktivisti nesúhlasia do zaťahovaním Slovenska do sféry vplyvu Putinovho Ruska, Ficovi adresujú výzvu
<< predchádzajúci článok
Prečo sa zrazili vlaky pri Rožňave? Je tu predpoklad, že došlo k chybe človeka, naznačil minister dopravy Ráž – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 