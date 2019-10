Aktivisti po 18 hodinách ukončili blokádu nákupného centra

Na snímke aktivisti z hnutia Extinction Rebellion. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. októbra (TASR) - Aktivisti požadujúci opatrenia proti klimatickej zmene ukončili v nedeľu - po 18 hodinách - blokádu nákupného centra v juhovýchodnej časti Paríža, píše agentúra DPA.Stovky demonštrantov hlásiacich sa k medzinárodnému protestnému hnutiu Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) zabarikádovali v sobotu vchody do nákupného centra Italie Deux v 13. parížskom obvode a zostali vo vnútri budovy. Tamojší predajcovia museli zatvoriť svoje obchody, keďže aktivisti do centra nevpúšťali kupujúcich.Na akcii sa zúčastnili aj niektorí členovia protestného hnutia tzv. žltých viest, ktoré každý týždeň organizuje demonštrácie proti francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.Aktivisti kritizovali údajnú nečinnosť francúzskej vlády v boji proti globálnemu otepľovaniu. Časť z nich vyjadrovala svoj odpor voči kapitalizmu. Pred nákupným centrom v 13. parížskom obvode sa zhromaždili desiatky príslušníkov polície, ktorí však len monitorovali priebeh protestu.Francúzska pobočka hnutia Extinction Rebellion na Twitteri uviedla, že jej cieľom bolo okupovať nákupné centrum tak dlho, ako to bude možné, a vyvinúť tak tlak na francúzsku vládu s cieľom podnietiť ju k prijatiu ráznejších opatrení na zmiernenie globálneho otepľovania. Demonštranti okupáciu po 18 hodinách ukončili a z nákupného centra odišli v nedeľu nadránom bez toho, že by proti nim musela zakročiť polícia, píše DPA.Hnutie Extinction Rebellion vzniklo vlani v novembri vo Veľkej Británii a je aktívne aj v ďalších európskych krajinách. Hnutie plánuje už v pondelok odštartovať dva týždne obdobných protestov ako bol ten v parížskom nákupnom centre, ktoré by mali prebiehať približne v 60 mestách na celom svete.