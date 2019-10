Pellegrini:Pohrobkovia fašizmu vychádzajú von, začal sa zápas o pravdu

Oslavy Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle 6. októbra 2019. Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas príhovoru. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Vyšný Komárnik 6. októbra (TASR) – Začal sa zápas o elementárnu pravdu, o čom bola druhá svetová vojna. Povedal to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) počas pietneho aktu kladenia vencov k Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle pri príležitosti nedeľného 75. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Podľa neho pohrobkovia fašizmu vychádzajú von a ponúkajú svoje pravdy o Slovenskom štáte a jeho režime.Pamätníkov, ktorí na Dukle prišli o blízkych, označil za morálnych nositeľov historickej pamäti o individuálnom hrdinstve a odvahe, ktoré priniesli porážku okupantov. „Je smutné, že naši vojaci a tí, ktorí sa chceli vrátiť do vlasti, sa vracali cez takzvanú Bránu smrti a prvýkrát sa s domovinou stretli v Údolí smrti. Táto zem je naozaj pokropená množstvom krvi. Preto nikdy nezabudnime, a hlavne to nedovoľme dnešným pohrobkom fašizmu, ktorí sa nás pokúšajú presvedčiť, že to bolo inak. Nedovoľme im, aby dokázali presvedčiť mladú generáciu,“ povedal Pellegrini s tým, že je potrebné uvedomiť si hrdinstvo a obetu ľudí, ktorí v jednej z najťažších horských operácií druhej svetovej vojny bojovali za slobodu.Blízko súsošia s názvom Žalujem okrem iného podľa vlastných slov morálne žaloval ajPellegrini sa vyjadril, že slová ako hrdinstvo, smrť, odvaha či obeta strácajú svoj pravý význam a u mladej generácie sa skôr spájajú s komiksovými hrdinami než s tými skutočnými.povedal premiér vo svojom prejave.Snahou by podľa neho malo byť priviesť čo najviac mladých ľudí na konkrétne miesta.dodal s tým, že ich pozornosť pritiahnu aj podobné oslavy výročí. „A možnože stačí, keď sa mladý človek raz opýta svojich rodičov alebo starých rodičov, čo to bolo SNP, a zapamätá si to navždy,“ uzavrel.