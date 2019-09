Aktivisti vinia štáty OSN za nedostatočný boj proti klimatickej zmene

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. septembra (TASR) - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová spoločne s 15 mladými ľuďmi z 12 krajín podali na Výbore OSN pre práva dieťaťa (CRC) sťažnosť, v ktorej obviňujú členské štáty OSN, že nepodnikajú dostatočné kroky v boji proti klimatickej zmene a porušujú tak Dohovor o právach dieťaťa prijatý pred 30 rokmi. Informoval o tom v pondelok Detský fond OSN (UNICEF).vyhlásila 16-ročná Thunbergová podľa agentúry DPA na tlačovej konferencii v New Yorku.dodala.Klimatický summit OSN je" pre hlavy štátov i vlád, aby dokázali, že to myslia vážne, povedala ďalej Thunbergová a poznamenala, že verí v jeho dobrý výsledok. "" vyzvala mladá aktivistka.Thunbergová, ktorá svojimi vlaňajšími protestmi pred švédskym parlamentom podnietila vznik hnutia mládeže známeho ako, vystúpila s prejavom aj na samotnom klimatickom summite OSN v New Yorku. Svetových lídrov nahnevaným hlasom obvinila z toho, že svojou nečinnosťou zradili jej generáciu.Podanie sťažnosti umožňuje dodatočný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa. Dohovor, ktorého cieľom je ochrana detí na celom svete, prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1989.Mládež vo veku osem až 17 rokov v ich úsilí namierenom proti členským štátom OSN zastupuje istá právnická kancelária. Podporu im vyjadril aj UNICEF, ktorý však nie je oficiálnym partnerom sťažnosti.