Trump a Duda podpísali dohodu o obrannej spolupráci

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. septembra (TASR) - Prezident USA a Poľska Donald Trump a Andrzej Duda podpísali v pondelok v New Yorku dohodu o obrannej spolupráci oboch krajín. Dohoda by mala viesť k rozmiestneniu ďalších amerických vojakov v Poľsku, informovala agentúra DPA.Obaja štátnici sa v New Yorku zúčastňujú na Valnom zhromaždení OSN.Prezidenti už v júni - počas Dudovej návštevy v Bielom dome vo Washingtone - avizovali, že k súčasnému počtu okolo 4500 amerických vojakov, ktorí pôsobia v Poľsku v rámci rotácií, pribudne ďalších 1000.Tento plán je súčasťou dohody, ktorý v New Yorku v pondelok podpísali Trump a Duda. Noví americkí vojaci budú podľa Trumpa zrejme presunutí do Poľska z iných základní v Európe.Náklady na posilnenie americkej vojenskej prítomnosti bude plne znášať Poľsko, zdôraznil šéf Bieleho domu. Poliacivyhlásil.Noví americkí vojaci majú byť umiestnení v mestách Wroclaw na juhozápade, Lask v strednej časti krajiny a Lubliniec na juhu krajiny. V meste Drawsko Pomorskie na severozápade Poľska má byť výcvikové stredisko pre poľské a americké jednotky. O umiestnení časti amerických vojakov sa podľa PAP stále rokuje.Trump podľa DPA v pondelok takisto zdôraznil "vynikajúce vzťahy" s Poľskom a uviedol, že pokračuje aj práca na programe, ktorý by umožnil Poliakom bezvízový styk s USA.Americký viceprezident Mike Pence začiatkom septembra počas návštevy Poľska povedal, že táto krajina začala spĺňať podmienky, aby sa mohlo zúčastniť na uvedenom programe. Ten občanom účastníckych krajín umožňuje vycestovať do USA na obdobie do 90 dní bez potreby získať víza.