Aktivisti: Vojenské lesy pri postrekoch lesov obchádzajú zákon

Bratislava 10. mája (TASR) - Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR pri plánovaných postrekoch dubových lesov proti mníške veľkohlavej obchádza zákon. Tvrdí to občianska iniciatíva My sme les, ktorá v tejto súvislosti doručila Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) a Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR podnet na prešetrenie. Aktivisti sú presvedčení, že podnik chce striekať plochy do dvoch hektárov (ha) len preto, aby sa vyhol nutnosti získať povolenia od orgánu ochrany prírody.Vojenské lesy a majetky SR na stránke Ministerstva obrany SR informujú, že v lokalite Šenkvického hája budú od 13. mája aplikovať postrek protiPoužijú na to biologický prípravok Biobit XL.uvádza podnik. Podľa aktivistov však v konečnom dôsledku pôjde o postrek súvislej plochy lesa.pripomínajú aktivisti. Tým okrem obchádzania zákona prekážajú aj samotné postreky. "hovorí iniciatíva.Pri svojich tvrdeniach sa odvoláva aj na stanovisko Romana Zollera z MŽP.myslí si Zoller. Upozorňuje tiež na možné negatívne dôsledky postrekov. "konštatoval s tým, že postrek lesov sa v tomto prípade nadá porovnávať s aplikáciou na poľnohospodárske plodiny.dodal.