V prieskume pred voľbami do EP vedie Strana brexitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. mája (TASR) - Antieurópska Stranu brexitu Nigela Faragea by podľa prieskumu denníka Financial Times zverejneného v piatok získala v Británii najviac hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Informovala o tom agentúra DPA.Stranu brexitu by vo voľbách, ktoré sa budú v Británii konať 23. mája, dosiahla 29-percentnú podporu voličov. Viac ako polovica respondentov, ktorí v parlamentných voľbách v roku 2017 hlasovali za Konzervatívnu stranu, sa vyslovila, že plánujú svoj hlas odovzdať práve Strane brexitu.Viac než dve tretiny bývalých voličov Konzervatívnej strany majú v úmysle v nadchádzajúcich voľbách podporiť iné strany. Konzervatívni voliči s proeurópskym postojom sa vyslovili, že budú hlasovať za tri antibrexitové strany - Liberálnych demokratov, Stranu zelených alebo hnutie Change UK.Hlavná opozičná Labouristická strana by podľa prieskumu oproti voľbám z roku 2017 stratila 13 percent hlasov, najmä v dôsledku presunu priazne voličov k Strane brexitu a Strane nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), ktorú Farage viedol do septembra 2016.Vo volebnom letáku, ktorý tento týždeň rozposlal svojim voličom, Farage píše, že vláda premiérky Theresy Mayovej a britskí členovia parlamentu "zradili brexit", keďže takmer tri roky po referende sa im ešte nepodarilo krajinu vyviesť z EÚ.napísal Farage. Na mysli mal 52 percent voličov, ktorí hlasovali za brexit, píše DPA.