Aktivisti využijú pápežovu náštevu na vyhlásenie moratória na popravy

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 22. novembra (TASR) - Odporcovia trestu smrti vyzvali v piatok japonskú vládu, aby ako súčasť prímeria pri príležitosti budúcoročných olympijských hier v Tokiu vyhlásila moratórium na popravy.S touto výzvou prišli v predvečer príchodu pápeža Františka na návštevu Japonska, informovala agentúra AFP.Očakáva sa, že pápež bude v Japonsku venovať pozornosť praxi vynášania rozsudkov trestu smrti, ktorá má napriek kritike zo strany právnických skupín značnú podporu verejnosti.Podľa AFP by sa pápež mohol stretnúť s Iwaom Hakamadom, ktorý strávil takmer 50 rokov v cele smrti po tom, čo bol obvinený z lúpeže a vraždy svojho šéfa, jeho manželky a dvoch maloletých detí. Páchateľ po čine ich dom podpálil.Hakamada, ktorý momentálne čaká na rozhodnutie najvyššieho súdu o svojej žiadosti o obnovu súdneho procesu, bol na slobodu prepustený v roku 2014. Stalo sa tak po desiatkach rokov, čo panovali pochybnosti o jeho vine.Hakamada dostal pozvanie na omšu celebrovanú pápežom, nie je však isté, či sa stretnú.Mario Marazziti, spoluzakladateľ Svetovej koalície proti trestu smrti, povedal japonským poslancom a novinárom, že v roku olympijských hier žiada ozdôraznil Marazziti.Pápež do Japonska pricestuje v sobotu z Thajska, kde má v piatok v programe stretnutia so seminaristami a katechétmi v kostole sv. Petra, ktorý bol postavený pred viac ako 130 rokmi na okraji Bangkoku.Neskôr František navštívi svätyňu katolíckeho mučeníka Mikuláša Bunkerda Kitbamrunga a stretne sa s náboženskými lídrami na univerzite, kde sa k študentom pripojí aj zbor mladých moslimov a budú pre pápeža spoločne spievať.Podľa AFP to bude veľmi symbolické predstavenie pre pápeža, ktorý sa počas svojej štvordňovej návštevy v Thajsku zasadzoval za medzinárodný dialóg a harmóniu.Kým vo štvrtok večer sa pápež počas svojej omše venoval otázke zraniteľnosti žien a detí, v piatok sa počas bohoslužby v Katedrále Nanebovzatia zameria na thajskú mládež.povedal podľa rozhlasovej stanice RFI jeden thajský cirkevný historik.