Aktivisti zablokovali prístav v Rotterdame, zúčastnili sa aj členovia Greenpeace zo Slovenska

Popieranie existencie klimatickej krízy

Odvrátenie pozornosti cez greenwashing

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Na blokácii prístavu v holandskom Rotterdame sa podieľajú aj aktivisti Greenpeace zo Slovenska.Celkovo 80 aktivistov z 12 krajín v pondelok ráno zablokovalo vstup do prístavu spoločnosti Shell v Rotterdame, pred ktorý zakotvili 33 metrov dlhú plachetnicu Greenpeace Beluga.Cieľom aktivity je dosiahnutie zákazu reklamy a sponzorovania fosílnych palív v celej Európe. Greenpeace Slovensko to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslala jeho hovorkyňa Patrícia Brandysová.„Fosílne spoločnosti už desaťročia vedia o potrebe rapídneho útlmu fosílnych palív. Najprv však popierali existenciu klimatickej krízy, potom popierali svoju zodpovednosť v nej a teraz využívajú reklamu na oddialenie skutočných riešení. Ich reklama, v ktorej zdôrazňujú obnoviteľné zdroje energie či elektromobily nezodpovedá realite, v ktorej prevažná časť investícií týchto spoločností smeruje na fosílne palivá,“ povedala Katarína Juríková , riaditeľka Greenpeace Slovensko.Ropné spoločnosti či rafinérie spoločnosti podľa nej zavádzajú verejnosť greenwashingom, prostredníctvom ktorého propagujú falošné riešenia na odvrátenie pozornosti od tých skutočne potrebných.Aktivisti chcú v priebehu jedného roka vyzbierať milión podpisov a následne ich predložiť Európskej komisii, ktorá by bola následne povinná vypočuť hlas občanov a zvážiť zaradenie návrhu zákona do európskej legislatívy.