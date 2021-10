Bratislava má nové operačné stredisko mestskej polície, prinesie niekoľko výhod (video+foto)

Vyšší počet operátorov

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - V bratislavskej Dúbravke otvorili nové operačné stredisko mestskej polície (MsP) hlavného mesta, ktoré má zvýšiť efektivitu práce MsP.„Počas posledných troch rokov sme urobili viac vecí, otvorili sme centrálu MsP na Obchodnej ulici, pridali sme tam kamery, máme nočného primátora a vlastné školiace stredisko pre nových príslušníkov MsP, tento rok prijmeme 50 vyškolených nových ľudí," uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii primátor Bratislavy Matúš Vallo . Nové operačné stredisko MsP má zrýchliť reakčný čas hliadok MsP a zefektívniť ich prácu.Prvým benefitom nového operačného strediska MsP je, že sa zdvihla kapacita operátorov. „Doteraz ste sa pri volaní na MsP v Bratislave dovolali jednému zo štyroch operátorov, ktorý vás následne prepojil na jeden z piatich okresov, kde riešili váš problém," vysvetlil Vallo s tým, že to bolo neefektívne a ľudia zbytočne dlho čakali.„Dnes (4. október pozn. redakcie) môže zdvihnúť váš hovor až 10 operátorov, ktorí budú priamo s vami riešiť váš problém," dodal. Ďalším krokom mesta bude do budúcna podľa primátora, aby systém vedel vygenerovať spätné volanie s uvedením stavu riešenia nahláseného problému.Ďalšou výhodou, ktorá urýchli prácu MsP, je prepojenie informačného systému s ostatnými záchrannými zložkami.„Operátori MsP budú mať možnosť využívať spoločný informačný systém a priamo komunikovať aj s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. Budú môcť prizvať do telefonického hovoru jednotlivé zložky, online komunikovať a okamžite žiadať pomoc jednotlivých zložiek. Myslím, že to pomôže k skráteniu reakčných časov pri riešení jednotlivých problémov," dodal minister vnútra Roman Mikulec.