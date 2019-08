Aktivistka Thunbergová pocestuje do USA na jachte bez spŕch či toalety

Na archívnej snímke mladá švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 14. augusta (TASR) - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová sa v stredu popoludní vydá z juhoanglického Plymouthu na plavbu do New Yorku, kde sa zúčastní na septembrovom klimatickom summite Organizácie Spojených národov. Jej plavba na ekologickej pretekárskej jachte bez sprchy či toalety potrvá dva týždne, píše v utorok agentúra Reuters.Thunbergová si takýto dopravný prostriedok vybrala s cieľom vyhnúť sa cestovaniu lietadlom produkujúcim emisie. Jachta, ktorou pocestuje je vybavená solárnymi panelmi a podvodnými turbínami, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Mladá aktivistka chce týmto spôsobom dosiahnuť, aby jej cesta do USA nezanechala žiadnu uhlíkovú stopu.povedala stanici BBC v utorok v Plymouthe 16-ročná Thunbergová.dodala aktivistka, ktorú bude na ceste sprevádzať aj jej otec Svante a tiež kameraman, ktorý bude jej plavbu natáčať.Podľa skoršieho vyjadrenia kapitána tejto lode Borisa Herrmanna je jachta uspôsobená skôr na rýchlu plavbu než na poskytnutie luxusu svojim cestujúcim. Na plavidle totiž nie sú sprchy ani toalety, takže pasažieri budú na tento zámer musieť použiť modré vedro.povedal Herrmann agentúre Reuters. Dodal, že sa bude snažiť, aby plavba prebiehala čo najbezproblémovejšie.