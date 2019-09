Aktivistka Thunbergová získala alternatívnu Nobelovu cenu mieru

Greta Thunbergová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 25. septembra (TASR) - Švédsku tínedžerskú klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú vymenovali v stredu za jedného zo štyroch tohtoročných laureátov ocenenia Right Livelihood Award (Cena za správny život) za rok 2019, ktoré je známe ako švédska alternatíva Nobelovej ceny mieru udeľovanej v nórskom Osle. Informovala o tom agentúra Reuters.Thunbergová získala toto ocenenie, uviedla vo vyhlásení nadácia Right Livelihood Foundation.Thunbergová (16) v pondelok počas svojho prejavu na úvod klimatického summitu v newyorskej centrále OSN ostro skritizovala svetových lídrov za nedostatočné úsilie pri riešení klimatických problémov.Mladá aktivistka začala vlani každý týždeň protestovať pred budovou švédskeho parlamentu.Milióny mladých ľudí inšpirovaných Thunbergovou vyšli minulý týždeň v piatok po celom svete do ulíc svojich miest, požadujúc vlády, ktorých zástupcovia budú na predmetnom summite, aby prikročili k mimoriadnym opatreniam pri ochrane životného prostredia.Thunbergová cenu zdieľa s brazílskym domorodým lídrom Davim Kopenawom z kmeňa Janomamov, čínskou bojovníčkou za práva žien Kuo Ťien-mej a obhajkyňou ľudských práv Aminatú Haidárovou zo Západnej Sahary.uvádza sa vo vyhlásení zmienenej nadácie.Každý zo štyroch laureátov dostane peňažnú odmenu jeden milión švédskych korún (94.000 eur).