Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. septembra (TASR) - Potratový zákon sa meniť nebude. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu nepodporili väčšinou ani jednu zo štyroch navrhovaných noviel zákona o umelom prerušení tehotenstva. Na septembrovú schôdzu ich predložili OĽaNO, ĽSNS, poslanci zo Sme rodina Milan Krajniak a Jozef Lukáč, ale aj nezaradený poslanec Richard Vašečka.OĽaNO navrhovalo niekoľko zmien. Poslanci z hnutia chceli, aby sa priznal nárok na vyplácanie nemocenského žene pri využití utajenia osoby v súvislosti s potratom už od 21. týždňa tehotenstva. Zefektívniť chceli aj proces osvojenia dieťaťa či pestúnstva. Upraviť navrhovali aj text poučenia, ktorý je určený žene pred potratom. Ten by si mala žena podľa nich prečítať aj podpísať pred podstúpením interrupcie. Poukázali na to, že ženy sú často málo informované o alternatívach alebo o dôsledkoch zákroku na ich psychické zdravie.Vašečka chcel vo svojom návrhu zakázať potraty bez vážnych dôvodov a takzvané potraty na požiadanie. Ponechať chcel výnimku pri vážnom ohrození života a zdravia matky, vysokom riziku poškodenia plodu či pri tehotenstve, ktoré je následkom trestného činu.Lukáč a Krajniak navrhovali v zákone skrátiť súčasnú stanovenú lehotu, keď môže žena podstúpiť interrupciu, z aktuálneho 12. na siedmy týždeň tehotenstva. Argumentujú tým, že je to ešte pred prvým tlkotom srdca plodu, ktorý sa dá potvrdiť ultrazvukom.ĽSNS navrhovala lehotu upraviť na osem týždňov tehotenstva. Sprísniť chcela len takzvané potraty na požiadanie, jej novela nemala upravovať podstúpenie interrupcie v prípade ohrozenia zdravia ženy či rizika genetických chorôb dieťaťa.