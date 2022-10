Aktivistky poliali Van Goghove Slnečnice paradajkovou polievkou, požadujú zastavenie ťažby ropy a plynu (video)

Polievka na vzácnom diele

Hľadanie nových ropných ložísk

14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Klimatické aktivistky v piatok v londýnskej Národnej galérii obliali polievkou obraz Slnečnice Vincenta van Gogha . Skupina Just Stop Oil žiada, aby britská vláda zastavila nové projekty ťažby ropy a plynu.Na olejomaľbu, ktorá je jedným z najznámejších diel holandského maliara, vyliali dve konzervy paradajkovej polievky. Londýnska metropolitná polícia informovala, že v súvislosti s incidentom zadržali dve osoby.Spomenutá skupina si vyslúžila pozornosť i kritiku tým, že sa pri svojich protestoch zameriava na umelecké diela v múzeách. V júli sa, napríklad, aktivisti z Just Stop Oil prilepili k rámom obrazov Posledná večera od Leonarda da Vinciho v londýnskej Kráľovskej akadémii umení a Voz na seno od Johna Constabla v Národnej galérii. Počas dvoch týždňov protestov zároveň blokovali mosty a križovatky naprieč Londýnom.Vlna protestov nasleduje po tom, ako britská vláda otvorila nové kolo vydávania licencií na prieskum ložísk ropy a zemného plynu v Severnom mori, napriek kritike od environmentalistov a vedcov, podľa ktorých by to mohlo podkopať záväzky krajiny v oblasti boja proti klimatickej zmene.