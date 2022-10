Lipšic vyzval politikov a funkcionárov, aby vážili svoje slová a nešíri nenávisť v spoločnosti

14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Verejne činné osoby by mali väčšmi zvažovať svoje vyjadrenia a nenávistné prejavy k rôznym skupinám, či už ide o sexuálne a národnostné menšiny, novinárov, ale aj políciu a prokuratúru. Na tlačovej besede k streľbe na Zámockej ulici v Bratislave to povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic Slová majú podľa Lipšica potenciál premietnuť sa do činov, a to aj tragických. Emočne labilnejšie osoby by mohli podľahnúť nenávistnému obsahu na sociálnych sieťach, verejných fórach či tlačových konferenciách a mohlo by dôjsť k ďalšej tragédii. Špeciálny prokurátor nepochybuje o tom, že v tomto prípade išlo o hate crime.