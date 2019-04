Aktivistov z hnutia žltých viest Macronove návrhy nepresvedčili

Na snímke demonštranti hnutia žltých viest na Námestí republiky v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 26. apríla (TASR) - Aktivistov z hnutia žltých viest nepresvedčili návrhy, ktoré počas svojej štvrtkovej tlačovej konferencie predstavil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Predstavitelia hnutia, ktoré už päť mesiacov organizuje masové demonštrácie vo francúzskych mestách, požadovali od prezidenta najmä zavedenie ekonomických úľav pre pracujúce triedy. Informovali o tom agentúry AP a DPA.Aktivista z Parížskej oblasti Thierry-Paul Valette na Twitteri uviedol, že Macron rozprával akoKu kritike sa pridala aj Ingrid Levavasseurová, ktorá bola v minulosti jednou z hlavných predstaviteliek hnutia, keď pre AP vyhlásila, že Macronova odpoveď. Hoci privítala prezidentov návrh na decentralizáciu rozhodovacích procesov, jeho plán považuje za nedostatočne ambiciózny a neschopný riešiť problémy dôchodcov.Levavasseurová však uznala, žePriscillia Ludoská - jedna zo zakladateliek hnutia - podľa agentúry DPA zas zdôraznila najmä to, že Macron ignoroval požiadavku žltých viest na zrušenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné tovary.Kritizovala taktiež Macronove vyhlásenie o tom, že protestné hnutie si uzurpovali radikáli.povedala Ludoská, ktorá vyzvala na konanie ďalších protestov.Kritiky sa Macronove návrhy dočkali aj od Laurenta Wauquieza, ktorý je predsedom opozičnej strany Republikáni (LR). Macrona kritizoval najmä za to, že nepredstavil jasný plán financovania avizovaných opatrení.poznamenal opozičný líder.Francúzsky prezident vo štvrtok v reakcii na požiadavky protestného hnutia sľúbil znižovanie daní pre strednú triedu, viac peňazí pre chudobnejších dôchodcov, ale aj udelenie práva zákonodarnej iniciatívy občanom prostredníctvom petície a referenda.Macron však zároveň obhajoval svoje probiznisové postoje vrátane nepopulárneho zrušenia tzv. milionárskej dane, ktoré by podľa jeho názoru malo prispieť k zlepšeniu investičného prostredia v krajine.Taktiež uviedol, že jeho vláda bude pokračovať v programe premeny Francúzska, pričom dodal, že po mesiacoch nepokojov je nevyhnutná obnova verejného poriadku.povedal francúzsky prezident.