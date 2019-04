Si Ťin-pching: Nová hodvábna cesta musí byť finančne udržateľná

Na snímke sprava čínsky prezident Si Ťin-pching a indonézsky viceprezident Jusuf Kalla pred bilaterálnym rokovaním na 2. fóre iniciatívy Pás a cesta (Belt and Road) vo štvrtok 25. apríla 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Peking 26. apríla (TASR) - Projekty iniciatívy tzv. Novej hodvábnej cesty musia byť transparentné a finančne udržateľné. Vyhlásil to v piatok čínsky prezident Si Ťin-pching, keď očividne uznal rastúce obavy z dlhu spájaného s jeho globálnou infraštruktúrnou iniciatívou zameranou na posilnenie obchodu a investícií.Bude platiťkorupcie, povedal podľa agentúry AFP čínsky prezident na fóre o Novej hodvábnej ceste a dodal, že táto iniciatívaAgentúra Reuters pripomína, že niektorí partneri v tejto iniciatíve sa sťažujú na vysoké ceny projektov, aj keď Čína opakovane tvrdí, že nechce nikoho chytiť do dlhovej pasce.O projekte novej Hodvábnej cesty sa po prvý raz zmienil Si Ťin-pching v roku 2013. Stratégia má za cieľ zvýšiť globálny vplyv Číny. Prvotným plánom obnovenia Hodvábnej cesty bolo zvýšenie čínskeho ekonomického vplyvu v oblasti Strednej Ázie, no neskôr sa myšlienka rozšírila o Európu. Jej súčasťou sú dve hlavné cesty – po súši a po mori, obe smerujúce do Európy.Slovensko zastupuje na fóre minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.