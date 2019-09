Aktívni Trnavčania predstavia svoje projekty

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 2. septembra (TASR) – Projekty z oblastí, ako kultúra, šport, verejný priestor a zeleň, sociálne témy a tiež investičné zadania predstavia aktívni Trnavčania v utorok (3. 9.) na verejnej prezentácii 4. ročníka participatívneho rozpočtu (PR). Novinkou je, že priamy prenos zo zasadačky mestského zastupiteľstva bude vysielať Mestská televízia Trnava.uviedla koordinátorka PR pre Trnavu Lenka Vančová. Deťom sú určené projekty zamerané na zážitkové učenie či tvorivé umelecké workshopy, dospelých možno podľa nej oslovia originálne kultúrne podujatia, návrhy z oblasti športu, ekológie či charity.doplnila.Od 6. do 15. septembra bude hlasovanie na stránke pr.trnava.sk alebo prostredníctvom tlačeného hlasovacieho lístka, ktorý dostane každá domácnosť do schránky. Občania nad 15 rokov s trvalým pobytom v meste môžu v ňom podporiť štyri až šesť projektov súčasne. Výsledky budú známe 1. októbra po sčítaní všetkých platných hlasov.doplnila Vančová. V posledných troch ročníkoch PR išlo na realizáciu projektov 50.000 eur. Navrhovatelia pritom mohli pre svoj projekt žiadať maximálne 5000 eur, rovnako je to aj tento rok. V prípade, že občania získajú finančné prostriedky na svoje projekty, začne sa s ich realizáciou v roku 2020.