Vyslanec ukázal afganským lídrom návrh dohody medzi USA a Talibanom

Kábul 2. septembra (TASR) - Americký osobitný vyslanec Zalmay Khalilzad ukázal v pondelok afganským lídrom návrh dohody medzi USA a hnutím Taliban. Ešte predtým vyhlásil, že sú uždohody, ktorá ukončí najdlhšiu vojnu Ameriky. Informoval o tom poradca afganského prezidenta Wahíd Umar, ktorého citovala agentúra AP.Umar na Twitteri uviedol, že vyslanec Khalilzad sa znova v pondelok stretol s afganským prezidentom Ašrafom Ghaním, ale prvé stretnutie s ním mal v nedeľu večer po príchode z Kataru, kde sa ešte bez záverečnej dohody skončilo deviate kolo rozhovorov USA s Talibanom.Dohoda o ukončení 18 rokov trvajúcich bojov je bližšie k realite aj napriek tomu, že Taliban cez víkend zaútočil na hlavné mestá provincií Kundúz a Baghlán na severe krajiny.Násilie pokračovalo v Kundúze aj v pondelok - samovražedný bombový útočník sa tam zameral na policajné kontrolné stanovište, zabil dvoch policajtov a zranil sedem ďalších príslušníkov, oznámil policajný hovorca Zabíhulláh Šafak.Úrad afganského prezidenta podľa očakávania poinformuje médiá o Khalilzadovej návšteve v pondelok popoludní. Afganská vláda bola z rokovaní vylúčená, pretože Taliban ju označuje za bábku v rukách Spojených štátov, ale po dosiahnutí konečnej dohody medzi USA a Talibanom sa majú konať vnútroafganské rozhovory, na ktorých sa zúčastní už aj afganská vláda.Povstalecké hnutie Taliban je v súčasnosti najsilnejšie od roku 2001, keď invázia do Afganistanu pod velením USA zvrhla vládu Talibanu. Invázia bola reakciou na útoky z 11. septembra 2001 na území USA, ktoré podnikli militanti z teroristickej siete al-Káida. Cieľom invázie do Afganistanu bolo nájsť šéfa al-Káidy Usámu bin Ládina, postaviť ho s ďalšími predstaviteľmi siete pred súd, zničiť al-Káidu a odstrániť režim Talibanu, ktorý poskytoval ochranu jej členom.Taliban, ktorý teraz ovláda približne polovicu Afganistanu, v posledných mesiacoch vystupňoval útoky, aby si posilnil pozíciu pri rokovaniach o mierovej dohode.Taliban chce, aby všetkých okolo 20.000 vojakov USA a NATO odišlo z krajiny a ich odchod už vykresľuje ako víťazstvo povstalcov.vyhlásil cez víkend v Katare hovorca Talibanu Suhajl Šáhín.USA za to žiadajú od Talibanu záruky, že Afganistan sa nestane bezpečným útočiskom pre extrémistické skupiny, ktoré budú odtiaľ plánovať a podnikať teroristické útoky po celom svete. Diskusie sa viedli aj o prímerí.Dohoda s Talibanompovedal rodený Afganec Khalilzad pred svojím príchodom do Kábulu.Nemenovaný americký predstaviteľ z rokovacieho tímu dodal, že