Aktualizácia k 19. 10. 2020: Obmedzenie vlakov medzi Slovenskom a Českom, obmedzené vedenie autovozňa a nové opatrenia v reštauračných vozňoch

Pohraničná prechodová stanica Čadca:



R 340 v úseku Čadca – Ostrava, vlak bude riadne vedený v zmysle GVD len v úseku Banská Bystrica – Čadca;



Ex 145 v úseku Návsí – Čadca, vlak bude riadne vedený v zmysle GVD len v úseku Čadca – Žilina;



EC 270 v úseku Brno hl. n. – Praha hl. n., vlak bude riadne vedený v zmysle GVD len v úseku Budapest Nyug. – Brno hl. n.





R 341 v úseku Ostrava – Čadca, vlak bude riadne vedený v zmysle GVD len v úseku Čadca – Banská Bystrica;



Ex 144 v úseku Čadca – Návsí, vlak bude riadne vedený v zmysle GVD len v úseku Žilina –Čadca.





vlaky Ex 120, 121, 124, 125 , 128, 129 budú vedené len v úseku Horní Lideč – Olomouc hl. n. a späť;



vlaky Ex 122, 123, 126, 127 budú vedené v úseku Púchov – Olomouc hl. n. a späť;



vlaky Ex 220 a Ex 221 budú vedené bez zmeny v úseku Žilina – Praha hl. n. a späť.



ZSSK zároveň informuje cestujúcich o nasledujúcich opatreniach:

Obmedzenie vedenia autovozňa:



od 13./14. 10. 2020 nie je radený autovozeň č. 23 Košice – Bratislava hl. st. vo vlaku R 614;



od 14./15. 10. 2020 nie je radený autovozeň č. 23 Bratislava hl. st. – Košice vo vlaku R 615.



Opatrenia v reštauračných vozňoch:



výdaj jedál a nápojov je možný len so sebou a v uzatvorených obaloch,



konzumácia v reštauračných vozňoch je zakázaná,



vo vlakoch, kde je služba mobilbar dostupná, je vedená bez obmedzení v 1. a 2. triede,



otváracia doba reštauračných vozňov prevádzkovaných ČD je zakázaná od 20:00 do 6:00 (konkrétne sú to vlaky 122, 123, 126, 127, 220, 221, 240, 241, 270 – 283),



tam, kde je to možné, prebieha komunikácia s personálom reštauračných vozňov cez webové rozhranie najedzsavovlaku.sk (IC vlaky a vybrané vlaky R 6XX),



nápoj na privítanie vo vlakoch SuperCity – bude ponúkaná iba nealkoholická možnosť.



16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Českými dráhami (ČD) pristupuje na základe vývoja dopytu, ktorý je výrazne ovplyvnený pandemickými opatreniami, k ďalšej optimalizácii ponuky vlakových spojení medzi SR a ČR.Od 19. 10. 2020 bude dočasne pozastavená prevádzka vlakov:Od 20. 10. 2020 bude dočasne pozastavená prevádzka vlakov:Od 22. 10. 2020 vstúpi do platnosti na území ČD ďalšia optimalizácia:Vo vnútroštátnej doprave je obmedzené vedenie autovozňa na trase Košice – Bratislava hl. st. nasledovne:Zákazníkom, ktorí si zakúpili prepravu automobilov po týchto dátumoch, budú autá mimoriadne prepravené.Od 15. 10. 2020 v súvislosti so snahou o zamedzenie šírenia koronavírusu platia v reštauračných vozňoch nasledovné opatrenia:Viac informácií o obmedzených spojoch do Českej republiky nájdete tu:Informačný servis