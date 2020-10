Bardejov: Situácia v bardejovskej nemocnici sa v súvislosti s pandémiou zhoršuje

V Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove sa situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 podľa jej riaditeľa a prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska Mariána Petka zhoršuje. Ohrozený je chod jednotlivých oddelení a 101 z približne 700 zamestnancov nie je v práci.





"Buď sú práceneschopní v karanténe, čiže sú pozitívni na ochorenie COVID-19, alebo v OČR karanténe, to znamená, že sú doma s deťmi. Ide hlavne o zdravotné sestry, keďže sú zatvorené aj základné školy," uviedol Petko s tým, že im pomáha i armáda.Ako povedal, pomohlo by im zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov, ktorí sú v karanténe. „Požiadali sme o to Prešovský samosprávny kraj. Predseda nám sľúbil, že by to malo byť od budúceho týždňa. Okresný úrad sme požiadali, aby nám v rámci núdzového stavu pridelil zdravotníckych pracovníkov, lekárov a sestry. Situácia je naďalej kritická, nezlepšuje sa, skôr sa zhoršuje v tom, že momentálne v nemocnici máme už 24 pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. Z toho jeden je na umelej pľúcnej ventilácii, dvaja sú na intenzívnom dýchacom systéme a v noci jeden pacient zomrel," skonštatoval Petko s tým, že to ukáže až pitva.V uplynulých dňoch v nemocnici zrušili prevádzku rehabilitačného oddelenia a zamestnancov presunuli na iné oddelenia. "Kritická situácia môže nastať na chirurgickom oddelení, hlavne z hľadiska lekárov, a veľký problém je momentálne aj na detskom oddelení, kde máme tiež štyroch alebo piatich lekárov v karanténe doma a sú pozitívni na ochorenie COVID-19," dodal Petko.Ako informuje Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk, v okrese Bardejov pribudlo vo štvrtok (15. 10.) celkovo 129 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.Základné školy v pôsobnosti mesta Bardejov ostávajú v režime dištančného vzdelávania. O uzavretí materských škôl radnica nateraz neuvažuje. Formou videokonferencie rokoval v piatok v Bardejove mestský krízový štáb. TASR o tom informoval hovorca mesta Štefan Hij.„Po posúdení vývoja pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj po konzultáciách s okresným epidemiológom a na jeho odporúčanie ostávajú v režime dištančného vzdelávania všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta naďalej, minimálne do 28. októbra.Podrobnosti budú zverejnené v priebehu dňa na všetkých dostupných informačných kanáloch, ktoré má samospráva Bardejova k dispozícii," uviedol Hij s tým, že situáciu v materských školách monitorujú a nateraz neuvažujú o ich uzavretí.„Boli prijaté nové opatrenia vo vzťahu k režimu práce mestského úradu. Od pondelka bude vybavovanie klientov realizované prostredníctvom videovrátnika," spresnil Hij.Zariadenia sociálnych služieb sú naďalej v režime sprísneného dohľadu a platia pre nich prísne obmedzujúce pravidlá.„Naďalej platí odporúčanie dôsledného dodržiavania opatrení a odporúčaní kompetentných štátnych orgánov, týka sa to riaditeľov mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj konateľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a všetkých zamestnancov samosprávy," dodal Hij.