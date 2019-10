Aktuálna obsadenosť vlakov ZSSK počas „dušičiek“

ZSSK v nedeľu vypraví druhý mimoriadny rýchlik



Prehľad posilnenia dopravy



Aktuálna obsadenosť vlakov pred sviatkami





internetový obchod - https://ikvc.slovakrail.sk/esales/search



mobilná aplikácia Ideme vlakom - https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android, https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk





lístok do mobilu pre bezplatných cestujúcich - http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/doplnkove-sluzby/telefonicka-rezervacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich.html



SMS lístok - http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr/listok-sms.html



Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 31. 10. 2019, uvádzame obsadenosť na 50 a viac %):







vlak





východová stanica, odchod –



cieľová stanica, príchod

obsadenosť





R 605 Dargov

Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53

97 %





IC 523

Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48

88 %





R 607 ANDREA SHOP.SK

Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 17:53

69 %





R 609 Spišan

Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 19:53

100 %





IC 45

Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42

98 %





R 15711 Šarišan

Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50

67 %





R 815 Slatina (južná trasa)

Bratislava hl. st. 16:04 – Košice 22:35

60 %





R 611 FIXINELA

Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 21:53

98 %





R 15713 Chopok

Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57

66 %





EC 283 Metropolitan Slovenská strela

Praha hl. n. 17:50 – Bratislava hl. st. 21:50

88 %





IC 525

Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48

99 %





R 613 TERMIX NIKA

Bratislava hl. st. 18:13 – Košice 23:53

58 %





R 615 Zemplín

Bratislava-N. Mesto 22:16 – Humenné 06:33

96 %





R 801 Poľana (južná trasa)

Bratislava-Nové Mesto 22:34 – Prešov 07:42

60 %





R 606 Liptov

Košice 10:07 – Bratislava hl. st. 15:47

63 %





IC 522

Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02

93 %





R 608 Spišan

Košice 12:07 – Bratislava hl. st. 17:47

63 %













vlak





východová stanica, odchod –



cieľová stanica, príchod

obsadenosť





IC 521 Macejko

Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48

67 %





R 601 HORALKY SEDITA

Bratislava hl. st. 06:13 – Košice 11:53

70 %





R 603 PSS LIŠIAK

Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53

97 %





R 605 Dargov

Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53

81 %





IC 523

Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48

75 %













vlak





východová stanica, odchod –



cieľová stanica, príchod

obsadenosť





IC 522

Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02

51 %





EN 442 Slovakia

Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:31

53 %





EN 444 Bohemia

Košice 20:26 – Praha hl. n. 06:16

56 %





R 614 Zemplín

Humenné 21:54 – Bratislava-N. Mesto 06:51

52 %













vlak





východová stanica, odchod –



cieľová stanica, príchod

obsadenosť





IC 44

Košice 07:11 – Wien Hbf 13:22

55 %





R 604 Dargov

Košice 08:07 – Bratislava 13:47

94 %





R 606 Liptov

Košice 10:07 – Bratislava 15:47

97 %





IC 522

Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02

98 %





R 608 Spišan

Košice 12:07 – Bratislava 17:47

98 %





R 17610 Chopok

Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:34

85 %





R 17612 Šarišan

Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04

98 %





R 610 izlato.sk

Košice 14:07 – Bratislava hl. st. 19:47

97 %





R 612 Ružín

Košice 16:07 – Bratislava hl. st. 21:47

62 %





IC 524

Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00

97 %





EN 442 Slovakia

Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:31

57 %





R 800 Poľana (južná trasa)

Prešov 21:12 – Bratislava-Nové Mesto 06:02

52 %





R 614 Zemplín

Humenné 21:54 – Bratislava-N. Mesto 06:51

78 %





IC 523

Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48

52 %













vlak





východová stanica, odchod –



cieľová stanica, príchod

obsadenosť





R 614 Zemplín

Humenné 21:54 – Bratislava-N. Mesto 06:51

57 %







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.10.2019 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v nedeľu popoludní vypraví druhý mimoriadny rýchlik. Vlak R 11610 pôjde z Košíc o 14:14, príchod do Bratislavy hl. st. je plánovaný na 20:16. Národný dopravca z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu cestujúcich pri príležitosti Sviatku všetkých svätých (1. november) a Pamiatky zosnulých (2. november) posilňuje dopravu 2 mimoriadnymi rýchlikmi, 18 posilovými vlakmi, ktoré sú už zapracované v platnom cestovnom poriadku, aj pridaním 41 vozňov do 32 vlakov InterCity. Zároveň budú v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórií IC, Ex, R, RR, REX a Os, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti.Cestovný poriadok mimoriadnych rýchlikov a podrobný rozpis posilových vlakov nájdete tu - https://www.slovakrail.sk/sk/aktuality/zssk-na-dusicky-opaet-posilni-vlaky-prinasame-aktualnu-obsadenost-spojov-2.html . Prehľad posilnenia vlakov InterCity o ďalšie vozne nájdete tu - https://www.slovakrail.sk/sk/aktuality/zssk-pocas-dusickoveho-obdobia-posilnuje-dopravu.html ZSSK odporúča zabezpečiť si vopred cestovný lístok a miestenku, pričom cestujúci sa môžu vyhnúť čakaniam v radoch pri pokladniciach vďaka alternatívnym predajným kanálom ZSSK:Inzercia