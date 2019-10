Výstavba nultého obchvatu Bratislavy si vyžiada dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: D4R7 Foto: D4R7

Bratislava 31. októbra (TASR) – Pre výstavbu nultého obchvatu Bratislavy musia vodiči rátať s obmedzeniami. TASR o tom informoval koncesionár projektu, spoločnosť Zero Bypass Limited.Od štvrtka zhruba od 22.00 h do pondelka (4. 11.) do 4.00 h je naplánovaná uzávera diaľnice D2 v oboch smeroch. Obchádzková trasa pre smer D2 Maďarsko – Petržalka povedie zjazdom D2 Maďarsko – Jarovce, následne po ceste III/1020 a napojí sa na cestu I/2.Obchádzková trasa pre smer D2 Petržalka – Maďarsko bude vedená po kolektore D2 v smere na Maďarsko. Dôvodom uzávery sú uskutočňované práce na osádzaní prefabrikovaných nosníkov budúceho diaľničného mosta na diaľnici D4 v križovatke Jarovce (križovanie D4/D2).