Aktuálna situácia mení pracovný trh. Firmy chcú ušetriť a ľudia hľadajú nové príležitosti

Online podnikanie na vzostupe

7.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ekonomický rast spomalila kríza, ktorá paralyzovala svet. Firmy kvôli pandémii koronovírusu prichádzajú o zisky a mnohí ľudia o prácu či časť príjmov. Pracovné prostredie sa mení, biznis sa vo veľkom presúva do online prostredia a to niektorým prináša nové príležitosti.Zmenu v správaní sa na pracovnom trhu pocítili aj zástupcovia najväčšieho slovenského portálu na nákup služieb jaspravim.sk, ktorý už od roku 2011 prepája podnikateľov s freelancermi z rôznych oblastí. "Sme v situácii, keď sa nám mnohým z týždňa na týždeň zmenili životy. Ostali sme doma a homeoffice je novým štandardom. Na ako dlho, to ukáže čas," hovorí spoluzakladateľka jaspravim.sk Mirka Števková.Paradoxne, aj táto neľahká situácia môže mnohým otvoriť nové možnosti. "Na našom zákazníckom servise nás kontaktuje množstvo ľudí s otázkou, či by u nás mohli inzerovať svoje služby a čo by mohli robiť online. Tých príležitostí je viacero a hoci sa to na prvý pohľad tak javiť nemusí, práve teraz môže byť ten správny čas. Firmy začínajú uťahovať opasky a hľadať cesty, kde a ako ušetriť. Práve nadviazanie spolupráce s nadšencami, akých združujeme aj my na našom portáli, môže byť tou cestou. Výsledky ich práce sú totiž porovnateľné s firmami tretích strán či agentúrami a klient ich dostane za zlomok ceny," vysvetľuje a dodáva, že takáto spolupráca navyše pomôže nejednej rodine, ktorá bojuje so zníženým či vypadnutým príjmom. "Nákupmi služieb cez našich dodávateľov firmy priamo podporia jednotlivcov či rodiny, ktoré sa kvôli aktuálnej situácii ocitli v zložitej pozícii. Už roky na našom portáli vytvárame komunitu, ktorá si vie teraz vzájomne veľmi vypomôcť." A zatiaľ čo firmy rýchlo a pohodlne nájdu kvalitného dodávateľa, freelanceri platformu zas vedia využiť na svoju osobnú propagáciu. "Náš portál je veľmi efektívnym marketingovým nástrojom na vlastné promo, budovanie mena a v neposlednom rade aj na získavanie nových klientov, ktoré môže byť v týchto dňoch na vlastnú päsť ťažšie."Okrem toho, že sa firmy obzerajú po lacnejších dodávateľoch, aktuálna situácia priniesla aj ďalší fenomén. "Do online podnikania vstupujú noví hráči. Firmy, ktoré možno dlho odolávali online predaju či sociálnym sieťam, sú nútené svoje podnikanie prispôsobiť novým okolnostiam. Potrebujú vybudovať webstránky, nastaviť SEO, spojazdniť e-shopy, vytvoriť logá a grafiky, hľadajú social media manažérov či schopných marketérov. Práve u nás nájdu silnú a bezpečnú platformu na výhodný nákup všetkých týchto služieb," menuje M. Števková.Portál totiž zaručuje svojim užívateľom finančnú ochranu, ktorá je momentálne pre mnohých prioritou. "Hoci si službu na začiatku zakúpite, predávajúci dostane zaplatené až po ukončení objednávky, keď budete s výsledkom naozaj spokojný. V opačnom prípade dostanete peniaze späť a môžete ich využiť na nákup inej služby. Ku každej objednávke dostanete aj faktúru, ktorú si môžete zaradiť do účtovníctva," vysvetľuje M. Števková a dodáva, že na portáli nedávno spustili aj sekciu pre PROFI freelancerov, v ktorej náročnejší klienti nájdu skutočných odborníkov vo svojej oblasti, ktorí ich požiadavky splnia na profesionálnej úrovni a stále za dostupnú cenu. Zorientovať sa v ponuke dodávateľov navyše klientovi pomôžu transparentné referencie zo zrealizovaných spoluprác . A tak jediné, čo musíte urobiť, je kliknúť na tlačidlo OBJEDNAŤ Informačný servis