Epidémia koronavírusu zasiahla prezidenstké voľby v Poľsku, ľudia budú hlasovať prostredníctvom pošty

Prehĺbená neistota

Favoritom je opäť Duda

7.4.2020 - Poľský parlament v pondelok v neskorých hodinách schválil hlasovanie v nadchádzajúcich prezidentských voľbách výlučne prostredníctvom pošty. Šíriaci sa koronavírus a s ním súvisiace prísne obmedzenia totiž neumožňujú, aby sa Poliaci v hromadných počtoch dostavili do hlasovacích miestností.Poslanci tiež oprávnili predsedníčku Sejmu Elžbietu Witekovú, aby posunula termín volieb, pokiaľ by to bolo potrebné. Obe rozhodnutia si vyžadujú ešte zelenú od Senátu a prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý sa chce v nadchádzajúcich voľbách uchádzať o znovuzvolenie.Neistota týkajúca sa hlasovania poštou sa v pondelok dočasne prehĺbila, keď rezignoval vicepremiér Jaroslaw Gowin, líder menšej koaličnej strany Dohoda (Porozumienie).Gowin, ktorý bol tiež ministrom pre vedu a vyššie vzdelávanie, odstúpil po tom, čo sa mu nepodarilo presvedčiť mocného šéfa vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczynského, aby odložil voľby o dva roky.Viac o téme KoronavírusPodľa Gowina je totiž nezodpovedné, aby sa hlasovanie konalo v čase, keď krajina bojuje s pandémiou a ekonomickými problémami.Jednotu vládnej koalície sa však nakoniec podarilo udržať a návrh hlasovania prostredníctvom pošty schváliť. Prezidentské voľby sú v Poľsku naplánované na 10. mája.Favoritom je podľa prieskumov verejnej mienky práve Duda, ktorého podporuje vládna PiS.