Aktuálna SuperStar Tereza Mašková predstavuje singel New Me aj album

Bratislava 20. novembra – Po víťazstve v Česko Slovenskej SuperStar zažiarila speváčka Tereza Mašková vo veľmi sledovanej českej televíznej šou Tvoje tvář má známý hlas. V nej predstavila svoj prvý singel, ktorý dostal názov New Me. K skladbe už nakrútila aj videoklip.Zároveň so singlom vyšlo aj CD Tereza Mašková SuperStar. Album je kolekciou piesní, ktoré Tereza spievala v priebehu súťaže SuperStar 2018 a zahŕňa aj dve ukážky z programu Tvoje tvář má známý hlas. Sú nimi Billie Jean, Chandelier, Fighter, Sober, Diamonds, One Night Only, Ain't Nobody, Uptown Funk, Hallelujah, Vyznanie a Jednoho dne se vrátíš.Skladba New Me sa rodila naozaj zaujímavým spôsobom, na tzv. songwritingovej sessions londýnskym producentom Jonathanom Owusu-Yianomahom. Ten pricestoval do Prahy vďaka platforme Songwriting CZ na pozvanie tvorivej dvojice Jana Infeldová a Jan Vávra, ktorí stoja tiež za prvým českým songwriting kempom. K Jonathanovi tentoraz prizvali do tvorivého procesu aj Terezu a po celom jednom dni ich spoločnej práce vznikla táto pieseň.„New Me je moja spoveď o tom, že už ma nebaví počúvať neustále nejaké nepravdy a lži o mojej osobe. Našla som sama seba, viem, aká som, vychutnávam si, že som sama sebou a nenechám nikoho a nič, aby to zmenili,“ vysvetľuje Tereza pointu a posolstvo piesne. „Druhá stránka textu a druhá pointa, ktorú sme sa snažili do pesničky zakomponovať, je, že človek má často pocit, že stále niekoho alebo niečo hľadá, no najprv musí nájsť sám seba,“ dodáva.Terezin debutový singel vyšiel v sprievode prepracovaného videoklipu s magickou atmosférou a rozprávkovým príbehom. Rozprávkový vizuál sa nakrúcal počas dvoch dní v Prahe, Krkonošiach, na zámku Slapy a na známej vyhliadke Máj.„Nakrúcanie som si veľmi užila, produkcia bola veľkolepá a pracovala som s tímom profesionálov, ktorí odviedli výbornú prácu,” hovorí speváčka na margo spolupráce s mladým českým filmárom Jakubom Mahdalom, ktorý sa v prípade New Me postaral o námet i réžiu a obstaral tiež nádherné rozprávkové kostýmy a masky, ktoré v klipe Tereza strieda.Tereza Mašková (*11. apríla 1996, Třinec) pochádza z hudobníckej rodiny. Hudbe sa venuje od svojich siedmich rokov, kedy začala študovať spev a klavír na základnej umeleckej škole. Vyštudovala odbor muzikál na pražskom Konzervatóriu Jaroslava Ježka. V rovnakom čase začala hrávať klubové koncerty so svojou prvou kapelou. V 14-tich rokoch absolvovala spevácku súťaž Československo má talent a prebojovala sa do semifinále. V roku 2014 sa zúčastnila na celosvetovej súťaži World Championships of Performing Arts, ktorú vyhrala v kategórii Muzikál. V júni 2018 zvíťazila v poslednej sérii Česko Slovenskej SuperStar a následne sa stala jednou z hviezd speváckej šou Tvoje tvář má známý hlas. 16. novembra 2018 vydala svoj prvý album, na ktorom fanúšikovia nájdu výber skladieb, ktoré spievala v Česko Slovenskej SuperStar i s ukážkami zo šou Tvoje tvář má známý hlas. 17. novembra 2018 vydala debutový singel New Me. V súčasnosti študuje odbor populárny spev a pracuje na svojom sólovom štúdiovom albume.