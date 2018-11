Colours of Ostrava 2019: Kráľovná fado Mariza sa po štrnástich rokoch vráti do Ostravy

Nad industriálnym areálom Dolních Vítkovic tak zaznie jej úžasný hlas, o ktorom sa hovorí, že sa dotýka ľudskej duše.

“Kráse vychádzajúcej z jej úst boli venované stovky slov a všetky možné superlatívy. Vzpiera sa definíciam a vágnym opisom. Mariza má jednoducho hlas dotýkajúci sa duše. Po celom svete, aj tam, kde nerozumejú portugalčine. Ona je skrátka stelesnením fado,” zaznelo na hudobnom veľtrhu Womex, keď Mariza preberala prestížnu cenu Womex Artist Award, jednu z dlhej rady ďalších.

“Ešte v roku 2005 v areáli Slezskoostravského hradu sa jej koncert stal nezabudnuteľným zážitkom, ktorý sa vryl do srdcí všetkých návštevníkov,” spomína riaditeľka Colours of Ostrava Zlata Holušová. “Pre niektorých to teda bude krásny návrat a pre mnohých zasa zoznámenie sa s touto hudobnou perlou, ktorá od svojich začiatkov v malých lisabonských tavernách vyrástla na hviezdu, ktorá predáva milióny albumov po celom svete, natáčala so Stingom a bola nominovaná niekoľkokrát na latinoamerické Grammy.”

Mariza na emotívnych koncertoch občas neskrýva ani slzy. V zákulisí pri svojej českej premiére v Ostrave povedala o fado: “Dospievate a vyčistí sa vám duša, usmievate sa, už neplačete.” Fado, zjednodušene preložené ako osud, alebo taktiež spontánna poézia ľudského srdca, sa začalo hovoriť v 19. storočí smutným piesňam manželiek portugalských námorníkov, keď vyrazili na more: “Dúfame v ich návrat, ale pripravme sa na najhoršie.” “Fado je naše blues, skladby naplnené bolesťou, smútkom, clivotou po láske, odlúčením a nekonečným morom,” vysvetľovala vždy Mariza Reis Nunes, skrátene Mariza.

Narodila sa v Mozambiku africkej matke a pravovernému Lisaboncovi - predčasne a slabá, takže otec zašiel do nemocničnej kaplnky a sľúbil: Keď prežije, bude sa volať po brazílskej speváčke Marise Gata Mansa a stane sa speváčkou fado. Tak sa stalo a Mariza predstavila celému svetu zapadnuté skladby z taverien lisabonskej štvrti Mouraria.

Jej krása a zmyselnosť pritiahli k portugalskému blues, ako sa taktiež fado niekedy pre zjednodušenie hovorí, obrovskú pozornosť mladej portugalskej generácie. Stala sa symbolom moderného fado, pričom tradičné poňatie s doprovodom portugalskej gitary pre ňu nikdy nepredstavovalo neprekročiteľné pravidlo. Doprovod piesní postupne obohatila o perkusie, flamenco, kapverdské morny, brazílske vplyvy, vkusný popový nádych a neváhala osloviť súčasných autorov. Niečo také si pred Marizou, považovanou za nástupkyňu legendami opradenú portugalskú ikonu fado Amáliu Rodrigues, nikto v tejto miere nedovolil. Ak je to možné, rada vstupuje do publika, keďže chce byť k poslucháčom čo najbližšie. “Keď spievam, nejde len o spev, zdieľam vám svoje pocity, takže sa musím pozerať do vašich očí, aby som sa uistila, že môjmu posolstvu rozumiete.”

Osemnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2019 opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Prvými oznámenými menami sú The Cure, Florence + The Machine a Lewis Capaldi. Program na 20 scénach ponúkne cez 350 programových bodov - pri koncertoch viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel taktiež diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprievodné aktivity.

