Akvaparku sa nepodarilo zakontrahovať elektrinu za staré ceny, platí viac ako dvojnásobok

Napriek optimalizácii vysoké náklady

Pichonský oceňuje kompenzačnú schému

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Náklady popradského akvaparku na elektrickú energiu sa vplyvom rastúcich cien oproti minulým rokom vyšplhali na viac ako dvojnásobok. Kým v predošlých rokoch boli na úrovni 600-tisíc eur za rok, v súčasnosti je to do 1,4 milióna eur. Ak by akvapark podľa jeho riaditeľa Richarda Pichonského nepristúpil k optimalizačným opatreniam, presiahla by táto suma aj dva milióny eur. Aktuálne popradská spoločnosť nemá zakontrahovanú elektrickú energiu.Podľa Pichonského sa zatiaľ podarilo zefektívniť fungovanie prevádzok z hľadiska elektrickej energie na približne 50 percent. Z toho 35 percent predstavujú spomínané optimalizačné opatrenia.„Zakúpili sme fotovoltaické články, ktoré inštalujeme na streche, zhruba 15 až 20 percent vlastnej spotreby si tak budeme vedieť vyrobiť sami,“ vysvetlil ďalej riaditeľ popradskej spoločnosti. Aj napriek tomu sú však faktúry za elektrickú energiu vysoké.„Problémom je najmä to, že sme neboli schopní zakontrahovať elektrickú energiu v čase, keď sa to dalo, za zvýhodnené ceny, pretože sme nevedeli z dôvodu pandémie ochorenia COVID garantovať objem odberu. Nevedeli sme totiž, či akvapark budeme, alebo nebudeme prevádzkovať. Z tohto dôvodu sme na spotových cenách,“ dodal Pichonský s tým, že vstupné by napriek tomu zvyšovať nechceli.Za pozitívum označil riaditeľ spoločnosti generálne zrekonštruované zariadenia v jej portfóliu, ktoré majú najmodernejšiu technológiu, a sú zateplené. Spoločnosť má zároveň zakontrahovanú dodávku plynu do konca roka 2023 za nízke ceny.„Čo sa týka akvaparku, primárne na teplo využívame geotermálnu vodu. Ukazuje sa nám to ako vysoko efektívne. Už z minulej zimy máme odskúšané, že pri čiastočnom malom obmedzení prevádzky dokážeme celú zimu fungovať na teple z geotermálu,“ zhodnotil Pichonský. Zároveň ocenil kompenzačnú schému, ktorú pripravil štát. Podľa jeho slov dáva ekonomický zmysel a umožní prevádzkam prežiť. Rovnako by mohlo podľa neho pomôcť aj zníženie dane z pridanej hodnoty z 20 na 10 percent, hoci aj dočasné.Vlastníkom spoločnosti Aquapark Poprad, s. r. o., je Letheby & Sons Limited. Ešte vlani vlastnilo 15-percentný podiel v akvaparku aj mesto Poprad, spoločnosti ho však odpredalo.