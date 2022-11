Dôvod na radosť štatutárov, štát zjednoduší vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí

Netreba viac cestovať do Bratislavy

Jednoduchší proces pre štatutárov

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poskytovanie služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí sa zjednoduší. Ľudia a štatutári štátnej a verejnej správy už nebudú musieť pre to cestovať do hlavného mesta, postačí, ak navštívia niektorú z viac ako tristo pobočiek notárskych úradov na Slovensku.Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) o tom informovala vo štvrtok na tlačovej besede s tým, že pokračujú v opatreniach na odstraňovanie byrokracie v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) „Každé úradné rozhodnutie, aby ho mohol podpísať štatutár, potrebuje pečať. Je to približne 64-tisíc úkonov a viac počas jedného mesiaca,“ povedala Remišová. Odstraňovanie byrokracie podľa nej pomôže ľuďom a očakáva, že využívanie elektronických služieb štátu bude jednoduchšie. „Šetríme ľuďom čas a energiu,“ uviedla.Generálny riaditeľ NASES Pavel Karel informoval, že štatutári museli cestovať do Bratislavy na ústredné pracovisko, kde sa certifikáty vydávali. Pôvodný postup bol podľa neho komplikovaný, klient musel vypísať žiadosť a dohodnúť si návštevu.„Musel si zaobstarať kvalifikované zariadenie na to, aby si pečať, prípadne mandátny certifikát mohol uložiť. Cestoval do Bratislavy v dohodnutom termíne, kde mu vydali certifikát a následne sa musel vrátiť do svojho sídla,“ priblížil šéf národnej agentúry.Po novom štatutár navštívi pracovisko notára, ktorý stotožní jeho poverenia a doklady do žiadosti, tá elektronicky príde do NASES-u. Ten vydá mandátny certifikát na príslušné zariadenie, bude ho aj vydávať a spravovať, takže klient si ho nemusí zháňať sám. „Následne sa poštou bezpečným spôsobom doručí zariadenie s podpismi a odošlú sa PIN a PUK (kódy) na jeho aktiváciu,“ dodal Karel.Prezident Notárskej komory SR Miroslav Gregor uviedol, že všetko potrebné na získanie mandátneho certifikátu alebo elektronickej pečate bude možne na 331 notárskych miestach. „Je to veľmi jednoduché. Orgán verejnej moci skontaktuje notára, notár s ním všetky žiadosti spíše, overí jeho totožnosť a všetko to, čo je potrebné. A na základe toho zhromaždí celú žiadosť a vygeneruje ju smerom k národnej agentúre,“ vysvetlil Gregor a prirovnal to k vydávaniu bankovej karty.