Akvaparky a kúpaliská neboli zvýhodnené nižšou sadzbou DPH, varujú pred nárastom cien a odlivom návštevníkov do zahraničia

1.10.2024 (SITA.sk) - Akvaparky , kúpaliská a plavárne na Slovensku, združené v Slovenskej asociácii akvaparkov, kúpalísk a plavární , žiadajú vládu o prehodnotenie zvýšenia DPH z 10 na 23 % pre vodný relax. Tieto rezorty s najvyššou návštevnosťou, z nepochopiteľných dôvodov, neboli zaradené k segmentom cestovného ruchu , ktoré sú zvýhodnené sadzbou DPH 5 %.Napriek tomu, že na Slovensku až 8 z 10 najnavštevovanejších atrakcií sú akvaparky, ktoré v roku 2023 prilákali viac ako 6 miliónov zákazníkov. Pritom nižšiu sadzbu 5 % DPH budú mať okrem gastro zariadení aj ubytovacie zariadenia, fitnescentrá a športové podujatia.Najväčšie náklady pre akvaparky sú personálne z ktorých sa nedá odpočítať DPH, aj pri 10 % sadzbe odvádzajú akvaparky a ostatné umelé vodné plochy štátu 40 až 50 % DPH. Pri navýšení sadzby na 23 % by to bolo neúmerne viac."Ak sa zachová aktuálne navrhovaná vyššia sadzba, spolu s nárastom minimálnej mzdy a zavedením transakčnej dane, bude to znamenať výrazné navýšenie nákladov. To môže spôsobiť, že akvaparky budú musieť navýšiť ceny o 15 až 20 %, čiže o 3 až 6 eur. Takéto vstupné však už trh nebude ochotný tolerovať, čo sa prejaví v znížení záujmu o slovenské termálne rezorty, o ubytovacie kapacity a na odlive domácich a etablovaných zahraničných návštevníkov do konkurenčných zariadení v Maďarsku či Poľsku," uviedol prezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární Gabriel Somogyi Ak by prevádzkovatelia cenu vstupeniek nezvýšili, bude to znamenať stratovú prevádzku, alebo akútny nedostatok finančných prostriedkov na ďalšie investície do moderných technológií a nových atrakcií. Mnoho slovenských akvaparkov prevádzkujú samosprávy, ktoré si v súčasnej ekonomickej situácií nemôžu dovoliť dotovať tieto zariadenia.