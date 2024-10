Legislatíva o práci namiesto dávok ide do pripomienkového konania, Tomáš predstavil tri hlavné zmeny (video)

Odobratie dávky v hmotnej núdzi

Nová kategória príjemcu dávky

Motivačné príspevky

Vytvorenie splátkového kalendára

Nové pracovné skupiny

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.10.2024 (SITA.sk) - Legislatíva o práci namiesto dávok v hmotnej núdzi ide do pripomienkového konania. Erik Tomáš to oznámil na tlačovej konferencií, kde dodal, že nová legislatíva prináša tri hlavné zmeny.V prípade, že človek, ktorý môže pracovať, ale odmietne ponúkanú prácu, príde o celú dávku v hmotnej núdzi , ktorá od roku 2025 bude pre jednotlivca na úrovni 86,50 eura. V prípade rodiny v hmotnej núdzi sa táto dávka skráti o výšku určenú pre jednotlivca.Dávku stratí aj tá osoba, ktorá krátko po zamestnaní sa v ponúkanej profesii, bude prepustená zamestnávateľom, pretože porušila pracovnú disciplínu."Posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne dáme kompetenciu, že budú môcť nielenže posudzovať vypísané PN-ky pre zamestnancov, ale zároveň, v prípade, že zistia, že takáto PN-ka bola vypísaná neodôvodnene, ju budú môcť aj zrušiť. Chceme predísť špekuláciám, s ktorými sa stretávame najmä v regiónoch," priblížil ďalšiu zmenu Erik Tomáš.Rovnako sa vytvorí nová kategória tzv. príjemcu dávky v hmotnej núdzi, pretože nie každý poberateľ dávky je aj evidovaný ako nezamestnaný. Rezort práce chce, aby sa tieto nové pravidlá týkali každého príjemcu dávky v hmotnej núdzi.Ministerstvo chce umožniť vytvárať malé obecné služby nielen v obci, kde nezamestnaný býva, ale aj na väčšej oblasti. Ak sa medzi sebou viaceré obce dohodnú, bude musieť nezamestnaný vykonávať tieto pomocné práce aj inde, inak mu hrozí, že príde o dávku. Na kompenzáciu cestovných nákladov bude slúžiť paušálny príspevok na cestovanie.Zákon prinesie aj motivačné príspevky, v prípade, že nezamestnaný príjme ponúkanú prácu. Základný aktivačný príspevok v hodnote 88,40 eur dostane každá osoba, ktorá vykonáva základné obecné práce. Ak sa popri tejto práci nezamestnaný bude aj vzdelávať, prípadne rekvalifikovať, dostane 1,5-násobok základného príspevku, teda 132,60 eur.Riadne zamestnaná osoba, ktorá stále bude poberať dávku v hmotnej núdzi, dostane 2-násobok základu, a to 176,80 eur. Rovnako sa rozšíri príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý od nového roka bude 24,20 eur. Rozširuje sa aj na deti navštevujúce materské, základné, stredné a vysoké školy."Chceme týchto poberateľov dávok v hmotnej núdzi motivovať, aby svoje deti umiestňovali v školách, už od materskej až po vysokú školu, aby deti mali možnosť sa vzdelávať a mať dobré zamestnanie," doplnil minister Tomáš. Daňový bonus na dieťa sa po novom tiež nebude považovať za príjem, a dávka v hmotnej núdzi sa tak poberateľovi zachová. Pre nezamestnaných, ktorí majú exekúcie, sa vytvorí splátkový kalendár, a tak sa nemusia báť, že im exekútori siahnu na väčšinu mzdy.Erik Tomáš zdôraznil, že tieto opatrenia na odobranie dávky v hmotnej núdzi sa nebudú týkať ľudí, ktorí z logických dôvodov, ako sú zdravotné, sociálne či iné dôvody, nemôžu pracovať.Zároveň minister práce prezradil, že v spolupráci s ministrom pôdohospodárstva Tomášom Tarabom plánujú vytvárať nové pracovné miesta v regiónoch.Nové pracovné skupiny budú súvisieť najmä s prácou v lesoch, rastlinnej alebo živočíšnej výrobe, prípadne čistenie korýt riek na predchádzanie povodniam. Vytvoria sa sociálne podniky, ktoré ponúknu prácu nezamestnaným, následne si tieto pracovné skupiny budú môcť objednať na pomoc štátne podniky pod konkrétnymi rezortami.