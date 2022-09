Akvaparky sa pridali k hotelom a reštauráciám, vyzývajú vládu na zavedenie nižšej sadzby DPH v cestovnom ruchu

Vláda si prilepšuje z príplatkov

Energeticky náročná prevádzka

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Členovia Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) vyzývajú vládu, aby zaviedla nižšiu sadzbu dane z pridanej hodnoty na úrovni 10 % pre všetky služby v oblasti cestovného ruchu.Zároveň by mala čo najskôr zastropovať ceny elektrickej energie a plynu aj pre podniky v tomto odvetví, aby sa zabránilo hromadnému kolapsu rekreačného kúpeľníctva.SAAKP o tom informovala v piatok s tým, že sa pridáva k iniciatíve Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Vláda by si podľa výzvy nemala prilepšovať na daniach a odvodoch z povinných príplatkov za prácu počas víkendov a dní pracovného pokoja a tak by pomohla k rastu priemerných miezd.„Aktuálne vysoké ceny energií a v rapídnom tempe sa zvyšujúce náklady na ľudskú prácu, či materiály potrebné pre prevádzku, tvoria vysoké percento nákladov našich zariadení, ktoré sa nedajú premietnuť do cien vstupného,“ uviedla SAAKP.„Chceme predísť situácii, že sa zo zdraviu prospešných aktivít ako plávanie a regenerácia v termálnej vode, stane na Slovensku luxus iba pre úzky okruh spoločnosti,“ upozornila asociácia akvaparkov.Aj keď niektorí z členov SAAKP podľa jej prezidenta Gabriela Somogyiho zaznamenali výraznejší nárast tržieb, obvykle sa to týkalo len jedného letného mesiaca.„Kvôli vysokej inflácii a zvyšujúcim sa nákladom je priestor pre zisk veľmi obmedzený, pričom práve vďaka zisku by sme mohli aspoň čiastočne kompenzovať stúpajúce ceny energií,“ podotkol Somogyi.Prevádzka akvaparkov je podľa asociácie vzhľadom na technológie energeticky veľmi náročná. Kým priemerná cena, ktorú platili za 1 MWh elektrickej energie (bez distribučných nákladov) v roku 2019, bola 61 eur, priemer aktuálnej ceny dosahuje 266 eur. Je to nárast o 336 %Pre niektoré zariadenia, ktorým skončila zmluva a aktuálne nakupujú elektrickú energiu za spotové ceny (na úrovni 600 a viac eur za 1 MWh), rozdiel môže byť aj desaťnásobný.