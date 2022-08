Aký bol júl na Slovensku podľa meteorológov? Veľmi horúci a suchý, ale našli sa aj výnimky

Hurbanovo bolo najteplejšie

Najviac napršalo v Hutách

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) predbežne hodnotí mesiac júl ako teplotne normálny až silne nadnormálny. Naopak, z hľadiska zrážok bol siedmy mesiac silne podnormálny až normálny, a to podľa normálu v rokoch 1991 – 2020.Najvyššiu teplotu vzduchu namerali 21. júla v Dolných Plachtinciach, kde teplomer ukazoval 40 stupňov Celzia. V predbežnom klimatologickom zhodnotení mesiaca júl to uviedol SHMÚ.Najvyššiu priemernú teplotu vzduchu počas mesiaca mali v Hurbanove. Bolo to 23,3 stupňa Celzia. Najnižšia priemerná júlová teplota vzduchu bola 15,5 stupňa Celzia, a bola nameraná v obci Huty.Najnižšiu teplotu vzduchu v polohách do 1 000 metrov namerali 18. júla v obci Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa, kde bolo len 1,7 stupňa Celzia.Podľa normálu 1991 – 2020 bol júl z hľadiska zrážok veľmi suchý až normálny. Najmenej zrážok spadlo v obci Dargov, len 26,3 milimetra. Nízke úhrny mali i v Michalovciach, Hurbanove, Piešťanoch, ale aj vo Vígľaši či Častej.Najvyšší mesačný úhrn, viac než 204 milimetra zrážok, namerali meteorológovia v obci Huty. Úhrn zrážok vyšší než 160 milimetrov bol napríklad aj v Javorine, Liesku či Jasnej.Zhodnotenie je založené na operatívnych údajoch, ktoré boli dostupné hneď po skončení mesiaca.