Rusko chce rokovať o novej dohode o jadrových zbraniach, Peskov obvinil USA z nezáujmu

Rokovať chcú čím skôr

Dohodu podpísali v Prahe

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko je pripravené na rokovania so Spojenými štátmi o kontrole jadrových zbraní napriek napätiu, ktoré medzi nimi panuje pre ruské počínanie na Ukrajine.Reagujúc na vyjadrenie amerického prezidenta Joea Bidena , že Washington je otvorený rozhovorom o novej zmluve namiesto súčasnej dohody o obmedzení strategických útočných zbraní Nový START, ktorej platnosť vyprší v roku 2026, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že takéto rokovania sa už mali dávno uskutočniť.„Moskva opakovane hovorí o potrebe začať takéto rokovania čo najskôr, kým je ešte čas. Ak dohoda vyprší bez náhrady solídnou dohodou, negatívne to ovplyvní globálnu bezpečnosť a stabilitu, hlavne v oblasti kontroly zbraní,“ vyjadril sa Peskov a následne obvinil USA, že dosiaľ neprejavili záujem o podstatné kontakty s Ruskom v tejto otázke.Tiež zdôraznil, že rokovania o novej dohode o kontrole zbraní možno viesť len „na základe vzájomného rešpektu a pri zohľadnení vzájomných obáv“.Uvedenú dohodu o znižovaní počtu jadrových zbraní podpísali 8. apríla 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Ruska a USA - Dmitrij Medvedev Každá krajina môže vlastniť maximálne 1 550 strategických nukleárnych hlavíc a 700 balistických striel a bombardérov, pričom pakt obsahuje aj pravidlá pre vzájomnú kontrolu.USA a Rusko sa začiatkom minulého roka dohodli na predĺžení prelomovej dohody Nový START, ktorá obmedzuje počet strategických útočných zbraní vo vlastníctve oboch krajín, do 4. februára 2026.