Aký by mal byť pokladničný systém pre E-kasu? Markeeta má viacero predností

Tri piliere spoľahlivosti

Systém Markeeta a jeho prednosti

ePilóg o eKase...

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.10.2019 (Webnoviny.sk) - Podnikateľom hrozia vysoké finančné sankcie zo strany Finančnej správy, ak sa včasne nepripoja na nový pokladničný systém eKasa a nespojazdnia ho. Jednou z nich môže byť aj pokuta až do výšky 3 330 eur a to v prípade, že pokladničné bločky nebudú obsahovať povinné údaje definované zákonom.Pri neoprávnených zásahoch do údajov, dátovej správy, prípadne inom neoprávnenom manipulovaní s pokladnicou eKasa, hrozí pre mnohých bežných podnikateľov až likvidačná pokuta, ktorej maximálna výška môže dosiahnuť sumu až 20 000 eur!Zvolili ste správne, preverené a predovšetkým bezpečné riešenie pre vašu firmu? Pokiaľ nie, alebo ešte sa stále nedokážete rozhodnúť ktorému pokladničnému systému dáte „zelenú“, máme pre vás niekoľko rád a odporúčaní...si overte, či je subjekt, ktorý ponúka pokladničný produkt a systém eKasy spoľahlivým, stabilným partnerom s čitateľnou a preveriteľnou históriou, a nielen nejaká „narýchlo založená“ firma, vytvorená len za účelom rýchleho zárobku, pričom po jeho získaní sa po nej „zľahne zem“.je cena. Pokiaľ vás niekto bude presviedčať, že jeho produkt je natoľko kvalitný, že je aj na trhu najdrahší, pretože kvalita niečo stojí – buďte opatrní. Za vysokou cenou sa totiž veľmi často skrýva pomerne nízka kvalita, ktorá je ponížená o výšku zisku, ktorý si stanovil takýto predajca dosiahnuť., sú popredajné služby. Pretože kvalitný dodávateľ nebazíruje len na predaji produktu, ale na následných službách, poradenstve, promptnom riešení problému v prípade potreby, ako aj na zaručení bezpečnosti vašich obchodných a osobných dát.Aj tu platí – že predajom produktu sa všetko len začína... a ďalším pokračovaním je následná vzájomná komunikácia a spolupráca v prípade potreby. Len vďaka spätnej väzbe môže získať dodávateľ reálne a objektívne dáta, ktoré môže – následne – využiť napr. pri inovácií a zlepšovaní už existujúceho systému eKasy Hľadanie správnej odpovede, v prípade prechodu na nový pokladničný systém, je pomerne jednoduché. Tou je eKasa systému MARKEETA, pokladnica za najnižšiu cenu na trhu a nadštandardne dlhá záruka až 24 mesiacov.Reflektuje aj na požiadavky zákazníkov, vďaka čomu umožňuje čo najrýchlejšiu a najjednoduchšiu obsluhu bez zdržiavania. Nie náhodou – na trh ju uviedla spoločnosť Smart Software, zaoberajúca sa pokladničnými systémami a implementáciou požiadaviek klientov a používateľov do výsledného produktu už 20 rokov!MARKEETA má teda za sebou reálnu prevádzku a overené skúsenosti vyše 15 tisícmi zákazníkmi, pričom pre používateľa dokáže ponúknuť preňho na mieru „šitý“ prístroj na činnosť eKasy, od jednoduchého softwarového riešenia pre živnostníkov či malých prevádzok, až po profesionálne riešenie, ktoré dokáže spoľahlivo riadiť zložité podnikanie aj s niekoľkými skladmi či pobočkami a správou odkiaľkoľvek z celého sveta.Všetky riešenia sú realizované v rovnakej kvalite pre začínajúcich podnikateľov aj pre veľké reťazce a jednotlivé balíčky sa od seba líšia iba funkciami, ktoré chce zákazník využívať. Taktiež je zaručený úplne bezproblémový prechod medzi verziami balíčkov.A to najlepšie na koniec. Hovorí sa, že „kto šetrí – má za tri“. Systém eKasy MARKEETA je toho najlepším dôkazom – svoj prechod na novú eKasu zrealizujete s nulovým investíciami, čím získate ďalších 50 eur na jeho bezplatnú inštaláciu.Jedno múdre a známe Budhistické príslovie hovorí, že „Pokiaľ na daný problém existuje riešenie, netreba sa znepokojovať. Ak však na problém riešenie neexistuje, znepokojenie vám aj tak nepomôže...“Pokiaľ ste boli doteraz nepokojní a mysleli si že ľahké a okamžité riešenia neexistujú. Môžete byť spokojní. Jednoznačnou odpoveďou na to, je v prípade prechodu na nový pokladničný systém eKasa MARKEETA Nielenže je efektívne jednoduchá, ale navyše vám ušetrí množstvo osobného času, problémov, financií a predovšetkým - nežiadúceho podvedomého stresu... Nebojte sa teda správneho rozhodnutia a riaďte sa známou pravdu, podľa ktorej „najefektívnejším spôsobom, ako to urobiť, je urobiť to...“ Zistite viac o eKasa MARKEETA, kliknite TU alebo na tel. čísle 0800 100 101.Inzercia